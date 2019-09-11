ММК продолжает роботизацию бизнес-процессов

В рамках проекта по роботизации бизнес-процессов, реализуемого на Магнитогорском металлургическом комбинате, ООО «ММК-Информсервис» заключило генеральное соглашение о партнерстве с компанией UiPath, мировым лидером среди производителей платформ программной роботизации RPA.



Партнерство позволит повысить эффективность масштабного проекта по роботизации бизнес-процессов на ММК за счет снижения стоимости используемого программного обеспечения, а также перенять опыт и знания в области применения технологии RPA другими компаниями-партнерами UiPath, среди которых Deloitte, Oracle, Microsoft, IBM и другие.

Для координации деятельности по внедрению технологии программной роботизации в июле 2018 года в ООО «ММК-Информсервис» (организация Группы ПАО «ММК») был создан Центр компетенций RPA и инноваций. В настоящее время десятки программных роботов уже успешно функционируют в Группе ММК. По словам директора ООО «ММК-Информсервис» Вадима Феоктистова, мировой опыт роботизации с применением технологии RPA показывает высокую эффективность этого инструмента на пути цифровой трансформации бизнеса – процесса, лежащего в основе реализации комплексной стратегической инициативы ММК «Индустрия 4.0».