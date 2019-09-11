Спикер новосибирского заксобрания потребовал назвать сроки строительства «мусорных» заводов

Председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив потребовал от регионального правительства назвать сроки строительства мусоросортировочных заводов в рамках концессионного соглашения с компанией «Экология-Новосибирск». «Хватит баснями кормить. Два года мы слушаем сказки, наше требование несложное — ответьте, когда будет строительство»,— сказал Андрей Шимкив, обратившись к министру жилищно-коммунального хозяйства региона Денис Архипову на заседании профильного комитета в среду.

Во время обсуждения вопроса глава Новосибирской лига объединений домовладельцев Галина Немчинова пожаловалась депутатам на рост тарифов на ТКО. Она заявила, что жителей города не устраивают тарифы и нормативы вывоза мусора, отметив, что мусоросортировочные заводы и полигоны не строятся. Депутат заксобрания Вадим Агеенко заключил, что «тарифы поднялись, а система не заработала». Он предложил вынести на ноябрьскую сессию отчет по реформе в 2019 году и планы на 2020 год.

«Система обращения с отходами поменялась кардинально. 80% расходов — это транспортировка. Формируя тариф и расходы на транспортировку, мы учитывали вывоз отходов из отделанных населенных пунктов и охват большего количества граждан услугой»,— сказал руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров. Министр жилищно-коммунального хозяйства Денис Архипов в свою очередь отметил, что «позицию московского ФАС мы получим в ближайшее время и будем решать, что делать с концессионным соглашением».

Напомним, концессионное соглашение между властями Новосибирской области и «Экологией-Новосибирск» заключено в 2016 году. Концессионер взял на себя обязательства построить в регионе два крупных мусоросортировочных комплекса с полигонами за 6,5 млрд руб. Условия концессии вызвали резкую критику со стороны депутатов и общественников. Губернатор Андрей Травников говорил, что условия концессии «являются неприемлемыми» для региона. В марте 2019 года областное правительство подало иск к «Экологии-Новосибирск» о внесении изменений в условия концессионного соглашения, но позже отозвало заявление. В сентябре господин Травников не исключил, что власти подадут новый иск.

Подробнее об исковом заявлении читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мусор донесло до суда»

Оксана Павлова, Илья Галагуз