СКА на своей площадке обыграл новосибирскую «Сибирь»

Петербургский СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над новосибирской «Сибирью». Игра состоялась в Ледовом дворце и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Немного понервничали в третьем периоде, но гол в пустые ворота помог успокоиться.

Ледовый, было круто! #СКАСИБ pic.twitter.com/IcBhYEmbjp — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 сентября 2019 г.

Заброшенными шайбами в составе армейцев Петербурга отметились Йори Лехтеря, сделавший дубль, а также Владимир Ткачев и Виктор Тихонов. При этом две результативные передачи на счету Сергея Плотникова.

После четырех проведенных матчей СКА находится на 2-й строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ с шестью набранными очками. Следующую встречу петербургские армейцы проведут также на своей площадке в пятницу, 13 сентября, против ЦСКА.