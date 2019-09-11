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СКА на своей площадке обыграл новосибирскую «Сибирь»

Петербургский СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над новосибирской «Сибирью». Игра состоялась в Ледовом дворце и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами в составе армейцев Петербурга отметились Йори Лехтеря, сделавший дубль, а также Владимир Ткачев и Виктор Тихонов. При этом две результативные передачи на счету Сергея Плотникова.

После четырех проведенных матчей СКА находится на 2-й строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ с шестью набранными очками. Следующую встречу петербургские армейцы проведут также на своей площадке в пятницу, 13 сентября, против ЦСКА.

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