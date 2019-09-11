Вылетевший в Китай самолет вернулся в Кольцово из-за сработавшего датчика

Самолет Airbus А330-200 авиакомпании IFly, вылетевший 10 сентября в 0:55 (22:55 по мск) из Екатеринбурга в Санью (Китай), вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности, сообщает портал Е1 со ссылкой на источник. По его данным, на борту сработал датчик, какой именно не уточняется. Известно, что перед посадкой самолет кружил над аэропортом больше часа.

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово подтвердили информацию о произошедшем, сообщив, что с пассажирами работают представители авиакомпании. Из Москвы вылетел резервный борт. В IFly от комментариев отказались.

По словам пассажиров, перед вылетом сильно запахло керосином. Бортпроводники сообщили, что это нормально, так как только что самолет заправляли. «Взлетели и сразу же начали кружить, кружили часа полтора, только потом нам сказали, что самолет возвращается»,— приводит портал слова одного из пассажиров.

После посадки пассажиры снова прошли паспортный контроль и получили багаж. Вылет назначен на 10:30 (8:30 по мск). О количестве пассажиров на борту не сообщается. По данным avia.pro, Airbus А330-200 в типичной трехклассовой комплектации вмещает 253 пассажирских мест, 293 мест в двух классах или до 406 мест в экономичной комплектации.