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На достройку двух школ в Саратовской области выделят 827,8 млн рублей

На достройку школ в энгельсском поселке Приволжский и саратовском микрорайоне «Авиатор» будет выделено 827,8 млн руб. Об этом сообщается в Instagram сторонников спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Средства поступят в 2020 году.

Вячеслав Володин ориентировал власти на то, чтобы школы приняли учащихся 1 сентября следующего года.

Напомним, в поселке Приволжский имеется нехватка мест в школах, после того, как в 2004 году произошло обрушение части здания школы №4. ЧП произошло ночью, никто не пострадал.

Марина Ковалева


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