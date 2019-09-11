Доцент омского вуза ответит в суде за взятку 20 тысяч рублей

В Омске поступило суд дело доцента кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» Омского госуниверситета путей сообщения, который подозревается во взятке. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

По данным ведомства, в январе 2016 года к доценту обратилась студентка пятого курса заочного обучения с просьбой о досрочной сдачи экзамена без проверки знаний по дисциплине, а также о зачете курсовой работы без фактического ее выполнения. Преподаватель передал студентке листок с надписью «20 000», номеров своего банковского счета и мобильного телефона. В феврале 2016 года заочница двумя равными платежами перевела на банковский счет доцента указанную сумму.

В отношении преподавателя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка), максимальное наказание по ней — до восьми лет лишения свободы.

Константин Воронов