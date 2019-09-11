В Екатеринбурге открылся выставочный проект «Демидовы в Европе»

Уникальные документы о международных связях уральских заводовладельцев Демидовых представлены на выставочном проекте «Демидовы в Европе», открывшимся в музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге. Например, свидетельство о бракосочетании князя Сан-Донато Анатолия Демидова и Матильды Бонапарт, дочери брата Наполеона I.

На выставке впервые демонстрируются материалы архивов Франции, Финляндии и Италии по истории рода Демидовых в XIX-XX века, их предпринимательской, дипломатической и культурной деятельности в Европе, включая участие в европейской политике. Участие в проекте также приняли архивы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ярославля, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», фонд MomArtFoundation, Свердловская областная библиотека имени Белинского. Выставка будет работать по 13 октября.

Проект стал четвертым в серии выставок «Демидовы на Урале», ежегодно проходящих в Екатеринбурге. Его открытие совпало с празднованием 100-летия Государственной архивной службы Свердловской области. Екатеринбургское управление губернским архивным фондом было образовано в сентябре 1919 года. Датой празднования дня образования государственных архивов в Свердловской области указом губернатора в 2009 году установлен день 10 сентября. Сегодня в областных государственных и муниципальных архивах сосредоточено более 6 млн единиц хранения, включая документы XVII века. В 2018 году в государственные и муниципальные архивы обратилось более 263 тыс. жителей области. Архивная служба Свердловской области состоит из шести государственных архивов, в регионе работает 75 муниципальных архивов.