Линия мясопереработки «Вивата» выкуплена компанией из Чернушки

Чернушинский сельскохозяйственный кооператив «Николевское» выкупил технологическую линию бывшего цеха по переработке мясопродуктов торговой сети «Виват». Об этом сообщает «Новый компаньон». После ввода в эксплуатацию оборудования кооператив планирует увеличить продажу продукции на 15 тонн в месяц.

Финансовые проблемы у сети «Виват» начались в 2016 году. Арбитражный суд Пермского края признал оператора сети — «Виват-Трейд» банкротом 25 апреля 2017 года. Общая задолженность компании перед кредиторами — более 5 млрд руб. Основным кредитором был Сбербанк, которому головная компания сети «Виват» (входила в ГК «Норман-Виват») задолжала 3,3 млрд руб.