Предприниматели выбрали кандидата на должность бизнес-омбудсмена Хакасии

Объединения предпринимателей выбрали кандидатом на пост бизнес-омбудсмена Хакасии Василия Кудашкина, который занимал эту должность с 2013 года. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики.

Полномочия господина Кудашкина окончились в мае 2019 года. В первом конкурсе на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей он проиграл лидеру реготделения Партии роста Александру Мяхару, которую утвердил федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Кандидатуру последнего депутаты Верховного совета Хакасии отклонили. В новом конкурсе на пост также претендовал бывший замминистра экономического развития региона Данил Королев, которого выдвинул союз предпринимателей малого и среднего бизнеса Хакасии.

Однако семь из 12 представителей на конференции объединений предпринимателей Хакасии поддержали кандидатуру Василия Кудашкина, четверо проголосовали за господина Королева, один воздержался. Теперь глава республики Валентин Коновалов представит кандидатуру для согласования в Москве, а после этого ее окончательно утвердят депутаты Верховного совета.

Юлия Сасевич