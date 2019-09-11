«Молот-Прикамье» обыграл «Южный Урал»

«Молот-Прикамье» с минимальным счетом одержал победу в рамках чемпионата ВХЛ. В третьем туре пермский клуб обыграл «Южный Урал» (Орск) — 1:0. Единственный гол на 20-й минуте встречи забил Артур Чувиляев. «Скажу так: игра была разделена на отрезки,— заявил по итогам матча главный тренер пермяков Павел Десятков.— Много играли в большинстве, и мы, и соперник. Поиграли в меньшинстве тоже много. И игра проходила довольно нервно. Наверное, нам пришлось слишком много обороняться в третьем периоде: соперник добавил, а мы играли „по счету“».