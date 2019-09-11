В Саратове готовят к вводу еще три газонаполнительных станции

На строительство шести газомоторных станций в Саратовской области министерство энергетики РФ в этом году выделит из резервного фонда 241 млн руб. Об этом говорилось на заседании рабочей группы комитета по бюджету и налогам областной думы.

По словам заместителя министра промышленности и энергетики региона Вадима Грачева, в настоящее время в области работают восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, три из них в Саратове. Еще три модуля в областном центре планируется ввести в эксплуатацию в октябре.

В январе-июле этого года было продано 11,41 млн куб. м природного газа, что соответствует годовому потреблению прошлого года (11,52 млн куб. м).

Марина Ковалева