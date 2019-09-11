Хоккейная «Сибирь» проиграла СКА из Санкт-Петербурга

Новосибирский клуб «Сибирь» уступил на выезде СКА из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 2:4 в пользу «армейцев».

Определяющим отрезком матча стал второй период, когда «Сибирь» пропустила три шайбы. Две из них были заброшены, когда новосибирская команда играла в меньшинстве. В третьем периоде «Сибирь» дважды порадовала своих болельщиков забитыми голами — отличить нападающие Егор Миловзоров и Никита Михайлов. Чтобы вытащить матч, тренерский штаб «Сибири» на последних минутах встречи заменил вратаря Алексея Красикова шестым полевым игроком, но «армейцы» оказались более удачливы, отправив шайбу в пустые ворота.

После четырех встреч «Сибирь» занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе четыре очка. Ближайшие два матча новосибирский клуб также проведет на выезде, сыграв с минским «Динамо» и подмосковным «Витязем».

Илья Галагуз