Открытие завода «Русская кожа» состоится в октябре

Открытие завода «русская кожа» в Алтайском крае запланировано на 10 октября. «Мероприятие станет завершением инвестиционного этапа и началом нового еще более сложного этапа развития технологий и вхождения в рынок», - сообщили «Ъ» в компании.

Изначально планировалось, что завод ООО «Русская кожа Алтай» начнет работу не позднее августа 2017 года. Однако сроки запуска несколько раз переносились. Руководство компании объясняло это, в частности сложностью проектных работ,продолжительность работ по монтажу некоторых вспомогательных систем по водоподготовке и системы очистки, а также «климатические условия Алтайского края», которые «вносят серьезные ограничения в возможность проведения многих видов работ».

С декабря 2018 года, на заводе ведутся работы по пуско-наладке различных систем, отработка режимов работы. По данным компании, персонал завода проводит подготовку сырья и маршрутов транспортировки продукции в различные точки доставки. «Сейчас на заводе уже работают 58 сотрудников», – рассказали в компании.

Как уточнили в «Русской коже», инвестиции в строительство завода на Алтае составили 2,1 млрд. руб. Изначально планировалось, что объем вложений в запуск завода составит 1,6 млрд руб. Мощность по переработке нового предприятия - 600 т. сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов – 10 млн кв. дм. в месяц.

Оксана Павлова