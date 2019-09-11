В Ингушетии суд вынес приговор по делу о покушении на имама Чумакова

Назрановский районный суд в Ингушетии с участием присяжных заседателей вынес приговор по делу о подготовке покушения на известного религиозного проповедника — имама мечети в Насыр-Корте Хамзата Чумакова, сообщил «Интерфакс».

Присяжные оправдали всех трех подсудимых в части покушения на проповедника, но признали их виновными в части незаконного хранения оружия. На основании вердикта присяжных суд назначил одному фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, второму — на четыре с половиной года. Третий подсудимый был освобожден из зала суда.

Напомним, сотрудники ФСБ в Ингушетии предотвратили покушение на имама Хамзата Чумакова в октябре 2017 года. Ранее проповедника пытались убить дважды: во время одного покушения имаму взрывом оторвало ногу, во время второго его уберег от осколков собственный бронированный Mercedes. В окружении господина Чумакова связывали покушения с его проповеднической деятельностью.

Подробнее о предотвращенном покушении читайте в материале “Ъ” «Взрывоопасные проповеди».