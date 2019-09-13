За отчетный период

Чисто машинально

В этом году нашему журналу исполнилось 25 лет: «Коммерсантъ Автопилот» издается с 1994 года. Мы – первый в России ежемесячный глянцевый автомобильный журнал. И автомобиль для нас – не только совокупность узлов и агрегатов, позволяющая относительно быстро перемещаться в пространстве. Автомобиль – это эмоция, чудо технической мысли, образ жизни, наконец. Именно поэтому любая машина для нас – не только предмет для исследования ее потребительских качеств, но и повод поговорить о самых разных вещах. О техническом прогрессе, о людях, о путешествиях, о трендах в музыке, книгах, фильмах, изобразительном искусстве, потому что автомобиль уже давно стал мультикультурным явлением нашей жизни. В августе мы пригласили наших партнеров просмотреть бега на Московском ипподроме. Это место для юбилея было выбрано не случайно. За те долгие годы, что издавался журнал, и в последнее время, когда он вырос из печатного издания в отдельный медийный проект – сегодня «Автопилот» это не только глянцевый журнал, но и страница «Авто» на сайте www.kommersant.ru, и программа на радио «Коммерсантъ FM», – так вот, все эти годы мы относились к автомобилю не как к лошадиной силе, а как к красоте. Как к грации движения. Как к объекту, имеющему свою родословную. Как к инструменту, с которым надо учиться управляться, чтобы получать от этого удовольствие. Именно это и наблюдали наши гости с трибун.

Чистый восторг

Уже во второй раз бренд Genesis выступает официальным автомобильным партнером международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», традиционно проходящего в Москве на Красной площади. В этом году была насыщенная программа: множество вечерних шоу с пиротехническими представлениями и световыми инсталляциями, а также торжественное шествие участников на ВДНХ, концерты иностранных коллективов в парках и скверах, конные выступления. В ежедневных представлениях фестиваля приняли участие и модели Genesis – новый флагманский седан G90, бизнес-седан G80 и спортивный седан G70, а на стенде бренда каждый мог увидеть концерт кавер-группы M.A.D. Brass Band.

Классика пользуется спросом

Внедорожник Jimny – одна из самых компактных моделей внедорожников в мире: длина автомобиля 3,65 метра! Его конструкторы по-прежнему привержены классическим решениям – рама, неразрезной задний мост на трех рычагах, подключаемый передний привод с двухступенчатой «раздаткой». Кузов выглядит простым до аскетизма. Великолепная геометрическая проходимость – свесов почти нет, база очень короткая, а дорожный просвет увеличен до 210 миллиметров. Даже управление раздаточной коробкой вернули к истокам – включать передний привод и пониженную ступень здесь надо классическим рычажком. Новый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 102 л.с. может работать и на Аи-95, и на Аи-92. Но цена показывает, что это машина не для экономного покупателя: минимальная комплектация обойдется в 1,359 миллиона рублей. При этом российская квота на 2019 год – 600 экземпляров – почти вся уже распродана.

Машина по подписке

В рамках прошедшей в инновационном центре «Сколково» пресс-конференции компания Hyundai представила принципы работы сервиса Hyundai Mobility по онлайн-подписке на автомобили. Сервис будет доступен с октября 2019 года, и сначала в нем будут участвовать 12 московских дилеров Hyundai, позже планируется предоставлять эту услугу в рамках всей дилерской сети Hyundai в России. С помощью онлайн-приложения клиент сможет дистанционно оформить подписку на одну из четырех моделей – Creta, Tucson, Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1. Предлагаются три варианта подписки: City – от часа до 24 часов; Country – от 1 дня до 1 месяца; Freedom – от 1 месяца до года. Получить автомобиль по подписке будет возможно у официальных дилеров Hyundai, а при подписке Freedom будет доступна услуга доставки и возврата автомобиля к клиенту и от него.