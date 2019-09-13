Товары в дорогу

Счастливое детство

Компания McLaren обычно твердо стоит на своих традиционных ценностях и не ведется на модные баловства вроде создания беспилотников или электрокаров. Но совсем быть в стороне от модных трендов не удалось даже легендарному производителю люксовых спортивных машин. Правда, воплотились они пока в детской версии. Ride-On – маленькая копия модели McLaren S 720, одного из самых быстрых дорожных автомобилей в мире. Он практически как настоящий, только работает на электричестве и управляется пультом, который находится в твердых руках родителей того, кто сидит за рулем.

Все, чем пока может управлять юный гонщик – а игрушка предназначена для детей от трех до шести лет, – это выбор детских песен, которые уже загружены в музыкальный центр автомобиля, но здесь есть USB-порт, так что репертуар можно расширять. Стоит упомянуть, что у Ride-On приборная панель тоже вполне рабочая – на ней высвечивается вся полезная для юного водителя информация. Еще здесь фары освещают дорогу, а двери открываются по правильной траектории. Но главное – это педаль акселератора: если на нее нажать, то мотор взревет, как «большой» битурбированный V8, которым оснащен совсем не детский спорткар S 720.

Игрушечные McLaren S 720 Ride-On окрашены в фирменный цвет McLaren – насыщенный желтый Papaya Spark – и, конечно, полностью повторяют хищный «акулий» силуэт своего большого брата.

Стоит такая игрушка от 315 фунтов стерлингов, но по сравнению с настоящим McLaren, конечно, сущие копейки.

Сто ключей

В каждом из ста автомобилей Mulsanne W.O. Edition by Mulliner можно обнаружить фрагмент коленвала любимой машины Уолтера Оуэна Бентли – 8 Litre.

Столетний юбилей бывает лишь однажды, но длится он целый год, и потому можно успеть отпраздновать его вполне разнообразно. В честь круглой для марки Bentley даты ателье Mulliner разработало ограниченную серию Mulsanne W.O. Edition, вдохновленную любимой моделью Уолтера Оуэна Бентли, а именно 8 Litre. Всего будет выпущено сто седанов представительского класса, и каждому из ста обладателей коллекционного автомобиля будет вручен специальный футляр для ключей, внутри которого кроме самих ключей они найдут памятные сувениры от Bentley: модель 8 Litre в масштабе 1:18, пресс-папье с крылатой литерой «В» и брошюру с моделями 1930 года, а также сертификат подлинности.

Во все глаза

В честь своего 100-летия компания Bentley выпустила еще и коллекцию фирменных очков. Что вполне логично: возраст-то нешуточный, нужно было придумать что-то солидное. Юбилейные очки от Bentley отличают несколько важных качеств: все они сделаны вручную и оснащены линзами, изготовленными особым инновационным способом, благодаря которому в любой ситуации они остаются кристально-прозрачными и обеспечивают стопроцентную защиту от ультрафиолетового излучения. Большинство оправ новой коллекции сделаны из титана, легкого и прочного. Для того чтобы все сразу поняли, что вы отмечаете именно столетие Bentley, а не какой-то другой юбилей, выбирайте авиаторы – на их оправе из 24-каратного золота четко виден узор с характерным рифлением, а лакированная литера «B», которую невозможно спутать ни с какой другой, красуется прямо на дужке.

И еще на сотню лет

По случаю все того же столетия Bentley не менее почтенная компания Graf von Faber-Castell создала серию юбилейных пишущих принадлежностей. Каждый Bentley, построенный на заводе компании в Крю в течение юбилейного года, имеет ряд отличительных деталей, которые выделяют эти автомобили из числа других. Именно в них и черпали вдохновение дизайнеры при создании перьевой и шариковой ручек, а также роллера серии Limited Edition Centenary. Например, ромбовидный узор, которым покрыт корпус ручек, отсылает к решетке радиатора Continental GT Number 9 Edition от Mulliner, вдохновленной гоночным наследием компании. Цена ручки составляет от 450 до 590 британских фунтов.

Байки из «Лего»

Harley-Davidson Fat Boy в версии Lego имеет сплошные колеса, бак в форме слезы, спидометр и два глушителя. Модель выполнена в аутентичной темно-красной цветовой гамме и, конечно, логотипы Harley-Davidson есть с обеих сторон топливного бака.

Если вы далеки от мира мотоциклов и уверены, что не знаете, что это за байк такой – Harley-Davidson Fat Boy, – спешим вас разочаровать. Про эту модель знаете даже вы, потому что актуальный на тот момент Fat Boy стал главным средством передвижения Терминатора во второй серии франшизы, «Судный день», сразу получив статус культового байка.

Узнаваемость мотоциклов Harley-Davidson обеспечивается двумя параметрами – особым звуком двигателя и аутентичным дизайном. До фирменного «рыка» дело пока не дошло, но воспроизвести внешность Fat Boy посредством деталей Lego получилось вполне. С первого августа даже самый прожженный байкер сможет снова почувствовать себя ребенком, усевшись за сборку Harley-Davidson Fat Boy, выпущенного в серии Lego Creator Expert. Благодаря детальной проработке элементов, после того, как вы соедините по инструкции все 1023 детали, у вас получится практически точная копия мотоцикла двадцати сантиметров в высоту, восемнадцати – в ширину и тридцати трех – в длину. Предусмотрены здесь и несколько движущихся элементов: если покрутить заднее колесо, можно увидеть, как «работает» мотор Milwaukee-Eight с движущимися поршнями и двойной выхлопной трубой. Еще можно поворачивать руль, нажимать на педаль переключения передач, протестировать тормоза, а для парковки – опустить боковую подножку. В общем, мотоциклистам теперь есть чем заняться длинными зимними вечерами.

Куда тебя занесло

Шведская компания Husqvarna представила новую коллекцию повседневной одежды, ориентируясь прежде всего на образ своей собственной целевой аудитории. Кто покупает мотоциклы этой марки? Люди, любящие скорость, приключения и ведущие авантюрный образ жизни, который обычно заводит мотоциклистов в неожиданные места с непредсказуемыми поворотами. Поэтому все предметы коллекции – начиная от всесезонной парки, брюк, рубашек, шорт, свитеров и заканчивая сумками – рассчитаны на любую погоду и обстоятельства, в которые их владельцы внезапно попали. Вещи выглядят достаточно стильно, но при этом спасают от ветра, дождя и зноя, оснащены светоотражающими элементами – для безопасности в темноте – и многочисленными карманами – для того, чтобы взять с собой в дорогу все самое нужное.

Трон на колесиках

Компания Audi создала гибрид скутера и скейтборда, хотя внешне e-Tron Scooter больше похож на самокат. Для того чтобы на нем ехать, необходимо смещать центр массы своего тела для маневрирования, а это и вовсе отсылает нас к такому изобретению человечества, как сегвей. Работает e-Tron Scooter на электротяге, что позволяет мчаться на нем, не особо себя физически утруждая, непринужденно держась за руль одной рукой, а второй сигнализируя, например, о том, в какую сторону вы собираетесь повернуть в следующее мгновение. Весит Audi e-Tron Scooter около 12 кг и способен развить скорость до 20 км/ч. После часовой поездки он разрядится: запаса батареи хватает на 20 км пути. Чтобы правильно все рассчитать, стоит поглядывать на информационный дисплей. Кроме того, специальная встроенная система позволяет отслеживать местоположение скутера, что удобно не только когда его уже украли, но и когда сам не помнишь, где его оставил. Свое название оригинальное транспортное средство отчасти позаимствовало у электрического кроссовера Audi e-tron. Предполагается, что скутер будет входить в комплектацию автомобиля. Как заявляют в компании, Audi e-tron способен без подзарядки доехать от Гамбурга до Дюссельдорфа, ну а дальше – бросай руль, вставай на доску.

Транспорт большого города

BMW в сотрудничестве со своим дизайнерским подразделением Designworks к этому сезону создали новую линейку спортивных и городских велосипедов. Среди них – электрический BMW Urban Hybrid E-Bike, идеальный городской транспорт благодаря тому, что он очень компактный, а батарея у этого велосипеда интегрирована в раму. Из нового у модели этого года появилась усовершенствованная функция быстрой зарядки и инновационный светодиодный индикатор состояния заряда аккумулятора. Среди новинок есть и обновленный электроскутер BMW City Scooter. Его крупные колеса позволяют комфортно ехать на нем по неровной дороге. Ну а про достоинства складного BMW Folding Bikе даже и говорить не приходится: после поездки его можно сложить до такого размера, что он легко поместится в багажник любого автомобиля, да и не займет много места даже в самой маленькой квартире.