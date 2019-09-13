В розовом свете заката

Ford Thunderbird 1966 года появился на экране в роуд-муви «Тельма и Луиза», модель 1973 года – в нуаре «Ворон». Фото: Puma

Puma выпускает одежду с ярлыком BMW Motorsport, разрабатывает кроссовки совместно с шинными брендами Pirelli и Continental, и вот – сажает американскую певицу и актрису Селену Гомес на капот Ford Thunderbird 1964 года рекламировать кеды своей новой коллекции. Одежный бренд Daniel Hechter шьет команде гонщиков Renault форму для Формулы 1 и помещает свой логотип на бортах их болидов – ну и так далее.

Текст: Александр Янковский

Сегодня многие по инерции стараются «подкатить» к своему потребителю, в переносном или прямом смысле оседлав ту или иную легенду мирового автопрома. Но все это скоро кончится.

Нет, в случае с Puma, по крайней мере, есть хоть какое-то объяснение и привязка: основатели этой компании братья Дасслеры после Первой мировой войны вырезали на своей обувной фабрике подошвы тапочек из старых автомобильных покрышек. Но кем был тот безвестный гений промоушена, кто первым сообразил: в XX веке именно автомобиль – стопроцентный знак альфа-лидерства, высокотехнологичный спутник роскоши, безальтернативный герольд процветания – и вытащить любой товар из безвестности и продвинуть на рынок легче всего, сев лакированному красавцу «на хвост», прицепившись к автомобильному бамперу…

Сегодня вся эта мировая коллаборация пока катится, но уже по инерции, словно автомобиль с выключенным зажиганием, и скоро неизбежно остановится. Почему? Очень просто. Вы представляете себе рекламу с девушкой на капоте автомобиля-беспилотника? Робот в рекламе, да, возможен – Терминатор, Шварценеггер. Но не Т-1000. Он жидкий какой-то.