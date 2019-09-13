Пропусти скорую!

Все люди разные. Большинство живет по определенным законам. И не только написанным в Уголовном или Административном кодексах, но по человеческим и врожденным. Например, большинство людей не мочится в лифтах. И не потому, что там висит огромная надпись «Мочиться запрещено!», камеры наблюдения, и за это предусмотрено уголовное наказание или огромный штраф. Нормальные люди и так не будут мочиться в лифте, но есть мерзавцы, которые это делают.

Однажды я с грустью понял, что большинство законов и правил принимаются из-за мерзавцев. Один пронес на борт самолета какую-то жидкость, чтобы взорвать самолет. И все: уже долгие годы все нормальные люди мучаются из-за ограничений на провоз жидкостей. Один угрожал стюардессе ножницами – и миллионы женщин по всему миру плачут, когда на контроле в аэропорту у них отбирают крошечные маникюрные ножницы.

Мы всю жизнь страдаем из-за каких-то ублюдков, но на сей раз появился закон, который вызовет дискомфорт и у них. Президент РФ подписал ряд поправок в КоАП и Уголовный кодекс, а 6 августа они вступили в силу. Речь идет об отдельной, редкой и непонятной нормальным людям категории граждан, которые не пропускают машины скорой помощи. И про тех, кто набрасываются на водителей этих машин, а до кучи – атакуют медперсонал в больницах, если уродам что-то не нравится. Казалось бы, таких единицы и они недостойны отдельной статьи закона. Но они сделали все, чтоб ее заслужить, – ведь от них страдали и пациенты, и врачи, а ряд инцидентов закончился смертельным исходом.

Это повлияет хотя бы на часть водителей, которые по каким-то своим слабоумным причинам не пропускают скорые.

Теперь в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ от 26 июля 2019 года в КоАП РФ ввели отдельную статью. Она предусматривает административную ответственность «за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медработника по оказанию медпомощи». Правда, штраф не очень большой: четыре-пять тысяч рублей. Но зато за «непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом» добавили отдельные санкции, о которых написано во 2-й части статьи 12.17 КоАП РФ. И если раньше тому, кто не пропустил скорую, светил штраф 500 рублей или лишение прав на срок от месяца до трех, то после поправок размер штрафа вырос до трех-пяти тысяч рублей. А вот прав теперь могут лишить на срок от трех месяцев до одного года. И это только в том случае, если из-за действий ответчика несчастный пациент не пострадал и не умер.

Если же случилось непоправимое, начнут работать и дополнения к Уголовному кодексу, установленные Федеральным законом № 206-ФЗ от того же 26 июля 2019 года. За действия агрессивного выродка (в законе почему-то написано мягче), которые привели по неосторожности к причинению тяжкого вреда здоровью, предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей «или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет». Может, это как-то повлияет хотя бы на часть водителей, которые по каким-то своим слабоумным причинам не пропускают скорые. А если пациент умер, то отправиться за решетку теперь можно и на четыре года. А если были отягчающие обстоятельства и угроза убийством, то на больший.

В общем, хоть что-то. Я бы за такие дела наказывал еще строже, вплоть до пожизненного. Да и то исключительно потому, что у нас мораторий на смертную казнь. А за нападение на врачей судил бы по тем же статьям, как и за нападение на полицейского. А еще было бы славно заняться и другими мерзавцами. Например, теми, которые избивают и калечат собственных жен. Там, пока не убил, вообще никакого серьезного наказания не предусмотрено.