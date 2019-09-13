Путь Ю-пять

Китайские электрические прототипы Aiways U5 совершили длиннющий пробег от родного Сианя на автомобильную выставку во Франкфурте. А на отрезке маршрута через Россию китайцы приглашали в попутчики журналистов, но лишь троих – немца, француза и русского корреспондента «Автопилота». Внимание, эксклюзив!

Текст: Александр Катаев; фото: Aiways и Александра Катаева

Азиатские имена запоминаются трудно, поэтому для международного бизнеса китайцы берут псевдонимы попроще. Ранним утром в холле московского отеля меня встречает дружелюбная китаянка Эмма. На стоянке ждут два электрокара Aiways U5, Эмма поведет один из них, я к ней – поначалу пассажиром, а затем смогу на время сесть за руль.

Aiways собирается стать первым китайским брендом с электрокарами на европейских рынках. Здесь, по прикидкам фирмы, кроссовер U5 может стоить около 35 тысяч, что перекликается с ценами меньшего конкурента Hyundai Kona Electric. Вдобавок есть планы на Ближний Восток и США. А наша страна до лучших времен – мимо. Фото: Aiways и Александра Катаева

Фото: Aiways и Александра Катаева

С нами и обычные автомобили сопровождения. Среди прочего везут запчасти. Еще загружено оборудование, с помощью которого заводские испытатели по ходу дела изучают поведение прототипов в различных условиях. А ключевой смысл большого путешествия – демонстрация. Китайцы хотят показать новые электрокары европейским рынкам, где амбициозная компания Aiways планирует дебют в следующем году.

На кузове изображена карта пробега. Ого! После кратчайшего пути из Китая через Казахстан и Россию намечены Финляндия – Швеция – Норвегия – Нидерланды – Франция – Швейцария – и лишь затем финиш в Германии. Всего четырнадцать с небольшим тысяч километров. Восемь тысяч уже пройдены, и не без приключений.

Индикатор на панели показывает полную зарядку батареи, и счетчик запаса хода обещает 502 километра. Значит, до следующего по плану Санкт-Петербурга без подпитки не доехать. Но и транжирить энергию не будем, Эмма ведет очень аккуратно и по правилам. Выезжаем из города, собирая любопытные взгляды, сворачиваем на платную почти пустую трассу, постоянно держим скорость от девяноста до ста десяти. Пора выяснить подробности о машине.

Прототипы одолели и часть пустыни Гоби на севере Китая, и каверзные разбитые грунтовки Казахстана.

Из досье новичка

Название Aiways предлагают расшифровывать как «путь искусственного интеллекта». Этот путь только начинается. Компании всего-то два года от роду. Основали ее топ-менеджеры концерна SAIC и китайского подразделения Volvo. А вскоре к участию привлекли и знаменитого немецкого инженера Роланда Гумперта. Напомним, что после долгой работы в Audi он открыл свое дело и прославился постройкой суперкара Gumpert Apollo. Вот и первой моделью Aiways задумывался ультимативный суперэлектрокар. Да не скоро дело делается. Пока немецкий гений еще трудится над флагманом. Серийным первенцем поэтому назначили массовый кроссовер U5, оно и логичнее для продвижения бренда широкой публике.

Ближайшее китайское будущее оказалось ладным и любопытным на вид. Интересно отсутствие фальшивой облицовки – сразу понимаем, что перед нами электромобиль. Ручки дверей выдвигаются или спрятаны заподлицо. Обтекаемость впечатляет: коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,29. Красивы 19-дюймовые колеса. Фото: Aiways и Александра Катаева

Aiways U5 по габаритам кузова и объему салона близок, например, к Audi Q5. В основе оригинальная модульная платформа MAS с передней подвеской McPherson и задней многорычажной. Под полом расположена основная батарея емкостью 65 кВт•ч – собственная разработка с элементами известной фирмы CATL. В багажный отсек можно установить дополнительный аккумулятор на 18 кВт•ч, с которым запас хода увеличивается на сто километров – до шестисот.

Привод передний от 190-сильного электромотора. Китайцы заявляют, что их силовая установка – одна из самых компактных и легких среди серийных электрокаров. Кузов сделан из высокопрочной стали и алюминия, основная батарея весит 360 килограммов – кроссовер и в целом не тяжелый. То есть вся конструкция выгодная в плане удельной мощности. Официально о времени разгона и максимальной скорости не сообщается, но Эмма назвала возможные 200 км/ч.

Спасибо зарядке

Спустя два часа после старта мы накручиваем на одометре первую сотню километров. Утренние пробки отняли почти половину времени, а в остальное ровно пилим по трассе. Заряд – минус одна пятая часть, и запас хода сократился до 385.

Насчет прежних километражей и расходов энергии точности у экипажей нет. Опустошать батарею не рисковали, и на подпитку прототипы вставали с минусом не ниже четверти. Эмма припоминает длину отрезков и число зарядок: прикидываю, что между подключениями проезжали не более трех сотен. На расход влияли как ритм движения, так и качество покрытия, и даже боковой ветер. Сложнее всего было прогнозировать запас на дорогах в пустыне Гоби и в провинциях Казахстана, после которых российские шоссе Эмма считает образцовыми. И теплая погода тоже повлияла. На холоде возможный пробег кроссовера сократился бы сразу на две сотни.

Главной сложностью оказались собственно моменты зарядки. И проблемы начались уже в Китае. Прототипы соответствуют европейской спецификации, поэтому несовместимы с китайской зарядной инфраструктурой. Когда вопрос удалось решить, остались вопросы поиска точек для зарядки на пути до Европы. Впереди ехала машина разведки, и китайцы с трудом уговаривали местных поделиться электричеством. Подпитывались где придется – от гостиниц до гаражей, а в крайних случаях подключались к резервным аккумуляторам на машинах сопровождения.

Впереди ехала машина разведки, и китайцы уговаривали местных поделиться электричеством.

Свой samovar

Остановка на обед в Твери. Осталась треть заряда. На одометре прибавились две сотни. Да, светили огни, работали стеклоочистители и кондиционер, ехали вчетвером. Но если вспомнить об официально заявленной полутысяче при полной батарее, наше достижение как-то не впечатляет. Заночевать китайцы планируют в Вышнем Волочке, через 140 километров, и сейчас хотят вновь подзарядить машины.

А за обедом просят меня посоветовать из меню характерное русское. Пожалуйста – попробуйте борщ. Они нахваливают и суп, и принесенное к борщу сало, а потом с изумлением узнают, что сало… не овощ. Смеются. Для них, как пел Высоцкий: «Много неясного в странной стране».

Французский журналист оказывается свойским позитивным парнем. Мы оба любим фильмы с Бельмондо, начинаем их припоминать. Немецкий коллега, напротив, держится сухо и задает сугубо практические вопросы. Подают ли по-прежнему в наших поездах samovar? Теряюсь даже – нет, вообще не подают. Выясняется, что когда-то немец ездил на Транссибирском экспрессе, там, видать, подавали туристам.

Тут китайцы спрашивают о состоянии российского сегмента электрокаров. Э-э-э… Немец сухо вставляет, дескать, Россия наверняка будет последней европейской страной, где распространятся электрокары. И правда, нет пока здесь как такового сегмента, официальные продажи единичные. Ни инфраструктуры, ни поддержки от правительства, никакого интереса у автомобилистов. У нас в этом смысле свой samovar. Француз сочувственно мне улыбается.

Рашн чарджинг

Возле ресторана – как совпало! – стоит потрепанный электрический Nissan Leaf, уткнулся в кусты, из лючка куда-то в неизвестность меж лопухов тянется кабель. Немец и француз приходят в восторг: «Рашн чарджинг!» А китайцы со смехом предупреждают, что их сиюминутная подзарядка с виду тоже непрезентабельная.

И впрямь – такой контраст стоило увидеть. Белоснежные прототипы припаркованы на неряшливом заднем дворе возле будки со значком «Опасно для жизни!». Опять кого-то с трудом удалось уговорить. Зрелище напоминает аварийную посадку инопланетян в деревне Гадюкино. Через час батареи пополняются на пятьдесят процентов, можно продолжать путь.

Фото: Aiways и Александра Катаева

Машинист электрички

И теперь за необычный овальный руль сяду я. Жму кнопку на ключе, прототип отпирается и оживает, готов к использованию. Чтобы тронуться, нужно повернуть круглую ручку на консоли в позицию Drive или в позицию Reverse для заднего хода. В центре ручки кнопка Parking. Подрулевых переключателей трансмиссии нет. С этим понятно.

Вместо привычной комбинации приборов – три экрана, сплошь цифра. По центру панели большущий тачскрин. Ниже пульт климат-контроля, тоже сенсорный. Физических кнопок на тоннеле три: для удобной в пробках системы автоблокировки тормозов, стояночного тормоза и ассистента парковки. В общем, «внимание на экраны». Меню центрального тачскрина обширное. Даже люк надо открывать с его помощью. Эмма объясняет, что на серийных машинах будет главенствовать система голосового управления и подолгу отвлекаться на экран не придется.

«И, пожалуйста, сделайте скидку на статус прототипа. Многое тут еще не отлажено». Цифровой спидометр то зависает, то истерично мигает цифрами. Кнопки на руле нажимаются кое-как и срабатывают через раз. Не отрегулирована легкая педаль тормоза. Вдобавок ощущается, что прототип поистрепан дорогами через Гоби. Без скидки никак.

Столицу трудно удивить, но необычные прототипы напоминают здесь экипажи инопланетян.

Фото: Aiways и Александра Катаева

А первые впечатления интересные! Ожидаемо, что на ходу прототип намного тише автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Но кроссовер не назвать беззвучным. Проявляется все, что обычно заглушено гудением ДВС. Окружающие звуки за тоненькими стеклами, ветер, шумы от дороги и немного от техники в недрах. Но если U5 подкатится к прохожим сзади, они и впрямь могут подскочить от неожиданности. Поэтому в серии появится система имитации звука мотора.

Разгон очень плавный и очень уверенный, но дух не захватывает. Кнопкой на руле можно менять режимы. Экономичный – спокойный до немощи, и даже будто бы сопротивляется педаль. Спортивный – чуть пободрее стандартного. Можно выбрать три степени рекуперации. Когда задал максимальную и сбросил ход, кроссовер замедляется, аж кренясь на нос. Но наша шоссейная езда не дает поводов сбрасывать и притормаживать, поэтому и самая невыгодная для заряда батареи. Что еще? Кроссовер с низким центром тяжести надежен в поворотах. И подвеска не дряблая – комфортная. Приятный электромобиль.

Санкт-Петербург, далее Европа. Примет ли? Если дела пойдут успешно, машин должно хватить всем. Электромобили Aiways начнут выпускать на новеньких заводах в Шанрао с проектной мощностью до 300 тысяч штук в год. Готов и собственный завод в Чаншу по производству аккумуляторов мощностью в 35 тысяч. Фото: Aiways и Александра Катаева

Такое уже было… когда российское представительство компании Jaguar организовало зимний пробег между двумя столицами на своих электрокарах I-Pace. При холодной погоде запас хода уменьшился. И до Питера машины смогли добраться лишь с двумя подзарядками на станциях Shell, потратив два с половиной запаса батареи. Фото: Aiways и Александра Катаева

Когда приедет «цирк»

Китайцы паркуются у придорожной гостиницы в Вышнем Волочке. Ко мне подходят суровые дальнобойщики: «Командир, не в курсе, что за цирк?» Знаю, когда вы читаете, прототипы уже успешно добрались до Франкфурта. И как знать, что вывезли для себя из России воодушевленные европейской перспективой китайцы. Наверняка решили – до поры «много неясного в странной стране». Но китайские электрокары, все новые и новые, продолжают осваивать мир. Когда-нибудь, пусть совсем не скоро, они наверняка вернутся уже как данность.

Основная батарея имеет конструкцию типа сэндвича, с особой изолирующей прослойкой, которая повышает безопасность в случае аварий.

Aiways U5