Масло и техническая мысль Где, из чего и как производят премиальный продукт ЛУКОЙЛ GENESIS

Если вы не из тех, кто полагает, что будущее автомобильного транспорта – это исключительно беспилотный электрический каршеринг, и вам небезразлично, как устроен автомобиль, то нам с вами по пути. И путь наш сегодня лежит на завод компании «ЛУКОЙЛ» в Перми, где производят почти полмиллиона тонн различных масел в год. В том числе масла новой линейки GENESIS.



Текст: Валерий Чусов

Линейка моторных масел GENESIS была разработана и запущена компанией «ЛУКОЙЛ» в 2012 году. Причем вначале новинка поставлялась исключительно для первой и сервисной заливки в двигатели гарантийных автомобилей в Европе и России. И первые три года в розницу ее не продавали. Как правило, именно маслам первой заливки достаются новейшие технологии. Новые двигатели более требовательны к маслам, чем моторы предыдущих поколений. Да и обкатка, несмотря на все усилия конструкторов и технологов, все-таки остается необходимым и не самым легким этапом жизни любого агрегата.

Рецептуры масел первой заливки для двигателей машин, только сошедших с конвейера, через несколько лет производители смазочных материалов начинают использовать в массовых продуктах. Так случилось и с GENESIS – емкости с этой надписью появились на полках магазинов и АЗС в 2015 году. Однако с тех пор разработки не стояли на месте, и пришло время для обновления.

Фото: ЛУКОЙЛ

Так уж распорядилась природа, что в России сосредоточены значительные запасы сортов нефти, по своему составу идеально подходящих для производства качественных смазочных материалов. Фото: ЛУКОЙЛ

База – это основа

Многие параметры масла определяют присадки, однако они лишь усиливают характеристики, задаваемые базовым маслом.

«Базу» компания производит на двух НПЗ – в Перми и Волгограде. Здесь же располагаются крупнейшие блендинговые площадки компании «ЛУКОЙЛ», где смешиваются присадки и базовые масла.

Параметры базовых масел зависят от применяемых технологий и состава сырья, ведь различные виды нефти сильно отличаются друг от друга.

Уникальность пермского маслоблока состоит в том, что здесь происходит переработка разных сортов нефти различных месторождений. Так производится качественное базовое масло I группы, которое используется в основном в моторных маслах для грузовых автомобилей и индустриального оборудования. Современным же легковым моторам нужны масла на более современной крутой «базе». Поэтому для производства GENESIS применяют высокотехнологичные базовые масла II и III+ группы, которые производят в Волгограде. В поволжской нефти парафинов и серы меньше, чем в сырье из Западной Сибири и Предуралья.

Фото: ЛУКОЙЛ

Интересно, что высокотехнологичным производством базовых масел, составляющих до 90 процентов состава готового моторного масла, занимается немногим более полусотни компаний по всему миру. Большинство мировых масляных брендов просто не имеют собственных НПЗ топливно-масляного профиля. «Базу» им поставляют коллеги, в том числе и ЛУКОЙЛ. Фото: ЛУКОЙЛ

Переработка нефти – это не просто разделение сырья на фракции, но и превращение различных видов углеводородов из одного в другой. Первый шаг в получении масла начинается с поступлением нефти на установку АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка), разделенную на два блока – атмосферной и вакуумной перегонки. Вначале нефть направляется в ректификационную колонну на атмосферную перегонку. Здесь под воздействием высоких температур (до 360 градусов) без повышения давления нефть разделяется на газ, светлые фракции – бензиновую, керосиновую, дизельную – и темную фракцию – прямогонный мазут, которая направляется в вакуумную колонну. Из верхней части вакуумной колонны выводится вакуумный газойль в виде так называемых узких фракций, а снизу забирается остаток – гудрон.

Для получения дистиллятных базовых масел узкие фракции вакуумного газойля направляются на установку селективной очистки фенолом для улучшения цвета будущего масла, а затем на установку депарафинизации для снижения температуры застывания будущего базового масла.

Дополнительно масляные компоненты извлекаются из гудрона на установке деасфальтизации, где в качестве растворителя используется пропан.

На Волгоградском заводе есть еще и комплекс гидрокаталитических процессов производства масляных компонентов, благодаря которым происходит изменение самих компонентов масла и очистка от лишних составляющих. Используя процессы гидроизомеризации, именно в Волгограде первыми в России освоили производство базового масла группы III+, которое отличается высоким индексом вязкости (до 150) и близко по свойствам к синтетическому базовому маслу группы IV, но отличается от последнего тем, что лучше растворяет присадки. Базовое масло III+ используют для производства моторных масел GENESIS на собственных блендинговых заводах в Перми, Вене (Австрия) и Плоешти (Румыния) и привлеченных площадках в Дубаи (ОАЭ) и Мехико (Мексика).

В линейку GENESIS сейчас входит 16 разных масел, и все они ориентированы на разные типы двигателей и разные автомобили, в том числе и самые современные. Жесткие экологические требования, которые они должны выполнять, сказываются на конструкции двигателей, и масло для них порой должно сочетать на первый взгляд несочетаемые свойства. Фото: ЛУКОЙЛ

Точность до доли процента

Финальная операция в производстве моторного масла – смешивание базового масла и пакетов присадок. Огромные баки установлены на пьезометрические датчики, которые постоянно их взвешивают.

Допустимая погрешность – 400 граммов на партию в 320 тонн. Это 0,000125 процента! ЛУКОЙЛ получает специально разработанные для него пакеты присадок от британской компании, одного из лидеров по их созданию. Присадки не просто выливают в бак с базовым маслом – смешивание происходит в трубах при определенной температуре, при этом поток жидкости специально завихряют, чтобы компоненты распределились в объеме равномерно.

Состав масла тщательно контролируется. Обязательно есть входной контроль и базового масла, и присадок. Затем из готового продукта отбирают пробы. И это тоже не просто зачерпывание или слив того, что ближе всего к крану – кран соединен с трубкой внутри резервуара, в которой сделаны отверстия на разной высоте, чтобы в пробе смешалось масло с разных участков.

Пробы из каждой партии отправляются в лабораторию для проверки на соответствие заявленным параметрам. Здесь можно проверить характеристики масла и его компонентов 150 различными методами. Ведь даже для одного и того же параметра стандарты разных стран могут требовать разных методов исследований. А масла ЛУКОЙЛ получают одобрение сразу от многих производителей автомобилей – общее количество сертификатов на ныне выпускаемые масла превышает 1200!

В лаборатории делают и анализ масел в процессе их хранения – можно быть уверенным, что заявленный гарантийный срок в пять лет масло выдерживает без изменения состава. Конечно, если условия хранения соблюдаются. Правда, пока лаборатория работает только на внутренние нужды предприятия. Предполагается в будущем принимать заказы и со стороны – для проверки изменения состава масел в процессе работы. Фото: ЛУКОЙЛ

Пять сотен анализов в день

Один из главных параметров масла – его вязкость. Прибор для ее измерения называется «вискозиметр» и состоит он из двух цилиндров – в одном из них температура 100 градусов, в другом 40. Внутри – стеклянные капилляры. Прибор закачивает в них масло и отслеживает время, за которое масло под действием собственного веса протечет через капилляр. Для России более актуален другой прибор, способный определять характеристики масла при низких температурах, он имитирует запуск двигателя, только, так сказать, в масштабе. В охлажденное до минус 35 градусов масло погружен ротор, и компьютер замеряет усилие, которое необходимо для его прокручивания. Постепенно температура повышается, так что в итоге получается таблица с параметрами масла при разных температурах.

Можно узнать и просто состав исследуемого продукта – для этого применяются спектрометры, причем разные – лазерные и рентгеновские.

Современная техника из самых разных стран сильно снижает долю ручного труда в лаборатории – в некоторые установки можно загружать сразу десятки образцов, и результаты они выдают в удобном для понимания виде. Но все же некоторые тесты надо проводить вручную, да и пробы принимать должны люди. Поэтому в лаборатории круглосуточно – производство на заводе непрерывное – работают не менее шести человек.

За месяц проводится в среднем 14–15 тысяч анализов. Это и готовая продукция, и сырье, и промежуточные пробы, отобранные в процессе производства.

Финальные пробы берут даже с конвейера при фасовке – при смене типа продукта надо проверить, хорошо ли промыта линия по разливу. Товарная продукция запускается только после того, как пробы покажут, что в первой канистре очередной партии масло полностью соответствует требованиям по составу.

Некоторое оборудование было приобретено специально для проверки масла на соответствие нормативам одного известного производителя автомобилей – у него свои стандарты, особые, и надо им соответствовать. Фото: ЛУКОЙЛ

Фото: ЛУКОЙЛ

Защита от всего

Путь масла на заводе заканчивается на линии фасовки. Полностью автоматические линии сами формуют емкости из пластика, вплавляют в них этикетки, наполняют маслом, запечатывают и маркируют.

ЛУКОЙЛ, как и другие производители высококачественных продуктов, уже сталкивался с попытками подделок. Поэтому упаковка, конечно же, включает элементы защиты. Этикетка на банке GENESIS не приклеивается, а вплавляется прямо в процессе формования емкости. После налива масла горлышко запечатывается фольгой, и, наконец, перед упаковкой в коробки на каждую флягу лазером наносится дата производства и номер партии.

За качеством упаковки следит автоматика. «Свежевыдутая» канистра проходит контроль герметичности – ее надувают воздухом до определенного давления.

Вот сотрудник цеха фасовки тестирует автомат: протыкает канистру и ставит в ряд других. Проверка ее не пропускает – сразу после испытания специальный штырь сбрасывает ее с конвейера. Проверяют и точность размещения этикетки – в закрытой камере датчики «рассматривают» расположение надписей, характеристик и штрихкода, и если что-то не так – снова удар, и фляга отправляется на переработку в бак с сырьем.

Заполненные канистры автомат запаковывает в коробки, а другой штабелирует их на паллеты. Ну а дальше – склад и отправка заказчику, дилерам, СТО и розничным продавцам.

Новые буквы

Обновляя линейку GENESIS, ЛУКОЙЛ решил упростить покупателям выбор. Разумеется, на упаковке масел сохранены все требуемые стандартами обозначения, а на сайте можно прочитать подробные характеристики. На специальную страницу продукта, адаптированную для мобильных устройств, можно попасть, просто просканировав QR-код на этикетке.

Розничная линейка GENESIS теперь разделена на две категории: синтетические масла ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH для новых автомобилей, находящихся на гарантии, и ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL для более возрастных.

Большинство масел подходят для современных дизелей, в частности оборудованных сажевыми фильтрами (DPF).

Теперь в обозначении масел появились и специальные коды, указывающие на марки автомобилей, для которых это масло оптимально: