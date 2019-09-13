На фоне вековых юбилеев европейских автомобильных марок тридцать лет бренду Lexus – не срок. Однако свой вполне знаменательный день рождения японская компания отпраздновала изобретательно и в стиле. Местом для торжеств была выбрана Коста-Рика – «рай на земле», страна почти с японской продолжительностью жизни, отменившая в 1948 году регулярную армию и добывающая электричество только из возобновляемых источников. Как считают аналитики британского центра New Economic Foundation, в Коста-Рике проживает самое довольное жизнью, читай – счастливое, население в мире.

Текст: Игорь Шеин

Безликая и хаотичная малоэтажная застройка Сан-Хосе не идет вразрез с общим ощущением комфорта. Кажется, что у местных жителей все no problem. Говорят, что любимое выражение костариканцев – pura vida, его можно перевести как «настоящая жизнь». Забудьте про dolce vita! Как писал Ален де Боттон, «секрет счастья кроется не в богатстве и красоте, а только в нашем внутреннем состоянии». В этом вся Коста-Рика.

Уже слышу возражения, а что ты хотел? У них тепло, фрукты, океан. И лучший в мире кофе. Да, но неподалеку Венесуэла, у которой все это есть тоже. Плюс несметные богатства под землей, а счастья нет.

Костариканцы покрыли четверть территории страны национальными парками, флора и фауна которых находятся под неусыпным контролем. Наш путь пролегает на полуостров «попугай», то есть Папагайо, в один из таких парков. Это закрытая частная территория, заботливо развиваемая американской девелоперской компанией из Майами.

Добейся улыбок!

Lexus родился в США. На тот момент американцы, фактически придумавшие все известные автомобильные luxury features, собственноручно из люкса удалились. Из крупных игроков на рынке остались Mercedes-Benz и BMW. В Toyota Motor Corporation решили перестать с таким положением дел мириться и «создать автомобиль лучше, чем лучший в мире».

Поначалу никто не верил, что это возможно. Но главного инженера Ичиро Сузуки трудности только вдохновляют. В сверхсекретном проекте Circle F ему было поручено разработать первый японский автомобиль класса люкс. Понятно, что проектирование такой машины – это вопрос баланса. Большой двигатель – громкий двигатель. Быстрая машина – непрактичная машина. Тихая машина – тяжелая машина и так далее. Однако Сузуки сумел запрячь в одну телегу коня и трепетную лань, найти идеальный баланс.

Придумать название доверили знаменитому рекламному агентству Saatchi & Saatchi. В один момент чуть было не остановились на слове Alexis. Слава богу, после нескольких манипуляций с буквами появился бренд Lexus.

Сотни разбитых прототипов, годы упорных поисков, и Lexus наконец воплотился в материал. В Lexus LS 400. Его появление было громом среди ясного неба. «На дороге нет автомобиля, в котором вы бы чувствовали себя так же роскошно, в полной изоляции от шума за бортом, как в LS 400», – восторженно писали американские журналы тех лет.

Более того, Коджи Сато, исполнительный вице-президент глобального бизнеса Lexus, вспоминает: «Мой босс Акио Тойода никогда не говорил "продавай больше автомобилей", он говорил "добейся улыбок на лицах клиентов"». Японцы не только создали автомобиль, изменивший расклад в премиальном секторе, но и первыми стали продавать LS 400 словно драгоценности, в роскошных салонах с дизайнерской мебелью.

Сегодня невозможно не улыбнуться, подходя к LS 400. По сравнению с LS 500 – флагманом последнего поколения, он выглядит крошечным. Как романтический парусник рядом с круизным лайнером. Но он по-прежнему плывет над дорогой, грациозно покачиваясь на неровностях.

По сравнению с LS 500 последнего поколения, первый флагман марки выглядит как романтический парусник рядом с круизным лайнером.

Изменившее мир

Коня и трепетную лань японцы вновь запрягли в 1998 году, но на этот раз последствия оказались гораздо серьезнее. Lexus явил миру феноменальный RX 300, первый в мире роскошный кроссовер, а выражаясь образно, изобрели новый вид автомобилей, тем самым выпустив джинна из бутылки.

Сегодня легко разложить все по маркетинговым полочкам. Да, новое поколение потребителей роскоши на колесах хотело высоко сидеть, иметь хорошую круговую обзорность, но прежде всего – чувствовать себя в безопасности. И все вместе без ущерба в драйве, поскольку внедорожники тогда строились на рамах грузовиков, что ограничивало их комфорт и управляемость. Они и ездили как грузовики. Казалось бы, все просто! Однако никто и усом не повел. Кроме Lexus.

Так появился первый в мире роскошный полноприводный кроссовер RX 300. Японцы использовали легковую платформу и подвеску McPherson спереди и сзади. На шоссе разницы с комфортабельным седаном не ощущалось, а благодаря блокировкам дифференциала RX 300 легко преодолевал бездорожье. Рынок среагировал мгновенно. В первый же год в Штатах было продано более 42 тысяч экземпляров. Во всем мире популярность машины росла лавинообразно. Предпочтения покупателей вмиг изменились. И все благодаря Lexus RX 300.

В отличие от седана LS 400, который внешне стареть не собирается, RX 300 сегодня смотрится немного наивно. Неужели вот этот автомобильчик перевернул мир? А ведь он его перевернул, причем легко. Сегодня уже почти нет ни одного автопроизводителя, в линейке которого не было бы кроссовера. Даже создатели суперкаров, смотревшие до последнего момента на кроссоверы как солдат на вошь, и те давно «переобулись».

Фото: Игорь Шеин

Обновление четвертого поколения

Когда я завтракал, рядом с моим столиком на солнышко выползла позагорать огромная игуана. Примерно метр в длину. Боясь ее спугнуть, я осторожно подошел и сделал кадр. Потом подобрался ближе, на расстояние вытянутой руки. Игуана не обращала на меня никакого внимания. Она здесь живет, это ее дом, а мне через пару дней улетать, и я исчезну с ее «радаров» навсегда.

В Коста-Рике обитают тысячи видов животных, включая редчайших птиц, например таких, как попугай ара. Организаторы предложили совершить поездку за сто километров в другой национальный парк – посмотреть горячие источники и понаблюдать там обезьян и другую живность. Странная идея: вокруг нашего отеля непролазные джунгли – наблюдай кого хочешь. Но, по правде говоря, я ни секунды не раздумывал: в руках у меня были ключи от новейшего RX, который появится в продаже осенью. А это меняет дело.

Кроссовер подвергся списку эволюционных изменений, хотя и без них это был прекрасный внедорожник с тремя рядами сидений. Экстерьер изменился только с лица. Противотуманный свет переместился вниз и приобрел соответствующую основному стреловидную форму. Решетка радиатора покрылась матричными ячейками. Релиз сообщает, что кузов стал жестче благодаря большему количеству точек сварки и новым стабилизаторам, что, разумеется, сказалось на управляемости в поворотах. Над самой управляемостью тоже отдельно поработали.

Мультимедиа теперь поддерживает операционные системы Android Auto и Apple CarPlay, на центральной консоли появился удобный тачпад – для тех, кто не любит тыкать пальцем в экран, а под рулем – рычаги переключения передач, что логично для спортивной машины. Особое внимание уделено безопасности. Камера и датчики теперь легко опознают даже велосипедистов, а по ночам на неосвещенной дороге прекрасно видят пешеходов и разметку. В третьем ряду кресел длиннобазной версии добавилось комфорта благодаря возможности увеличить пространство для ног, сдвинув вперед средний ряд. В отличие от конкурентов, RX не ущемляет задних седоков в удобстве. Это не считая трехзонного климат-контроля и обогрева всех кресел без исключения.

Не будем лукавить, марш-бросок по хайвею сложно назвать тестом. Я мягко ехал с умеренным превышением скоростного режима, обращая внимание на то, что в Коста-Рике правый ряд может ехать быстрее, чем левый, это легально.

Смогут ли еще?

На этом уникальном дне рождения я имел возможность прикоснуться не только к прошлому, настоящему, но и к будущему Lexus. Речь идет о презентации Йосихиро Савы, президента Lexus International, которая была посвящена в целом развитию автомобильного люкса.

Чтобы не утомлять вас подробностями, можно определенно сказать, что тот самый старый добрый luxury, единый и неделимый, уходит в прошлое. Впереди нас ждут очень интересные времена, и очевидно, что за прошедшие 30 лет Lexus не ослабил хватку, просто теперь он конкурирует в том числе и с самим собой. А это всегда сложнее. Готов ли он в третий раз изменить мир – определенно готов. Получится? Время покажет.

Одно можно сказать точно: концепт нового поколения RX, который будет демонстрироваться на ближайшем Токийском автосалоне, выглядит очень мощно. Нам показали его на экране, разумеется категорически запретив фотографировать. Пресловутая решетка в стиле «веретено» – или маски Дарта Вейдера, злодея из «Звездных войн», кто как видит, – осталась на месте, но уже совершенно не смущает эстетически. В плане дизайна все очень хорошо, дело за гениальными идеями не визуального толка. Такими же по масштабу, что были у инженера Ичиро Сузуки, создавшего первый Lexus.

Lexus RX 450h AWD Exclusive

Двигатель, тип гибридный Объем двигателя, куб. см 3456 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 313 при 6000 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 335 при 4600 Трансмиссия вариатор Привод полный Максимальная скорость, км/ч 200 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 7,7 Средний расход топлива, л на 100 км 5,3

Lexus LS 500 AWD