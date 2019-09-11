За продажу вейпов несовершеннолетним предлагается штраф 50–80 тыс. рублей

Проект изменений в закон «Об административных нарушениях в Пермском крае», устанавливающий размер штрафов за продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них, прошел оценку регулирующего воздействия. Инициатива была подготовлена администрацией губернатора. Согласно заключению (имеется в распоряжении „Ъ-Прикамье“), за продажу вейпов несовершеннолетним юридические лица предлагается штрафовать в размере 50–80 тыс. руб.

Ранее предлагался более высокий размер штрафов, в диапазоне от 150 до 200 тыс. руб., однако суммы были снижены по предложению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолия Маховикова.