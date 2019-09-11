Пермский театр оперы и балета вернет в бюджет 21 млн руб. в течение трех лет

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, краевая контрольно-счетная палата (КСП) и ПГБУК «Пермский театр оперы и балета» подписали соглашение о возврате в бюджет края излишне полученных 21 млн руб. Соглашение рассчитано на три года, рассказал собеседник, близкий к КСП.



Источник в театре подтвердил эти сведения, добавив, что первые выплаты в бюджет уже начались.

Напомним, в начале года КСП опубликовала результаты проверки расходования бюджетных средств при исполнении госзадания театром за 2015–2017 годы. Проверку инициировало УФСБ по Пермскому краю.

Согласно выводам КСП, в 2016 году театр не достиг целевых показателей предоставления субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственной услуги «Показ спектаклей». Средства субсидии в объеме, соответствующем недостигнутому показателю, было предписано вернуть в бюджет. Исполнительным директором театра в этот период являлась Галина Полушкина. Ежегодно театр получает госзадание на сумму до 600 млн руб.