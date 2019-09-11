Суд обязал бывшего замруководителя краевой микрофинансовой компании вернуть надбавку к зарплате

Арбитражный суд Пермского края в августе рассмотрел иск нынешнего руководства АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» к Артуру Саматкину и поддержал требования истца о взыскании убытков в сумме 305 тыс. руб. Из материалов дела следует, что Артур Саматкин занимал должность замгендиректора АО, на 100% принадлежащего краевому минпромторга. С 29 ноября по 1 декабря 2017 года руководил обществом в статусе «и.о.». В это время он издал приказ об установлении ежемесячной надбавки в 20% от должностного оклада за сложность и напряженность работы восьми сотрудникам, в том числе и самому себе. Суд посчитал данное решение незаконным.