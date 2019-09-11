Впереди «Планеты» всей

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, основным претендентом на размещение в будущем крупнейшем в Перми ТРК «Планета» является сеть «Лента». В «Ленте» эти сведения не подтверждают. Эксперты считают, что открытие нового магазина не отразится на показателях продаж конкурентов.



Сеть магазинов «Лента» может открыть третий гипермаркет в ТРК «Планета». Об идущих переговорах знает один собеседник среди ритейлеров, а также чиновник краевого кабмина. «„Лента“ в „коротком списке“, но инвестор заранее официально не разглашает информацию, до заключения соответствующего договора это их коммерческая тайна, мы туда не лезем»,— сообщил он.

Напомним, строительство ТРК «Планета» (площадь 150 кв. м) ведет девелопер MallTech по ш. Космонавтов, 162. Завершение строительства намечено на 2020 год. В данный момент «Лента» располагает в Перми двумя гипермаркетами — по проспекту Парковому, 66 и по ул. Героев Хасана, 105.

На сайте MallTech значится, что в «Планете» планируется появление продуктового гипермаркета, многозального кинотеатра, развлекательной зоны, гипермаркетов с детскими и спортивными товарами, магазинов бытовой техники. Ранее девелопер вел переговоры с «Ашаном».

Собеседники, близкие к MallTech, сведения о переговорах с «Лентой» не комментируют. Пресс-служба сети магазинов «Лента» на запрос „Ъ-Прикамье“ пояснила, что планов по открытию гипермаркета в ТРК «Планета» у компании нет.

Директор «Управления недвижимости „ЭКС“» Елена Жданова согласилась, что «Лента» выглядит наиболее вероятным претендентом на эту площадку, так как ее не рассматривает «Семья», а «Ашан», «Карусель» и «Глобус» имеют другую стратегию развития. Новая точка не скажется на объемах продаж существующих поблизости магазинов, в том числе «Семьи» в ТРК «Столица», полагает она: «Когда открылась первая „Лента“ на Парковом, мы этого не почувствовали». По ее мнению, более логичным шагом стало бы открытие гипермаркетов в разных районах города. «В случае с Парковым и „Планетой“ гипермаркеты находятся довольно близко. Но если сеть в это заходит, значит, видит перспективу проекта. Полагаю, поначалу после открытия нового магазина у существующих гипермаркетов будет легкое проседание в продажах, но потом уровень должен выровняться»,— добавила Елена Жданова.

По мнению аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, площадку в ТРК «Планета» мог бы занять и «Магнит». «В регионы крайне активно, если не сказать агрессивно, идут все крупнейшие федеральные ритейлеры: и X5 Retail Group, и „Магнит“, и „Лента“. Чуть меньшую активность проявляет O’Key в связи с тем, что он в какой-то степени меняет профиль, делая упор на „магазины у дома“ и гипермаркеты и постепенно избавляясь от супермаркетов. Но и его нельзя исключать из числа претендентов на аренду площадей в ТРК „Планета“»,— пояснил эксперт. Он уточнил, что лидером сегмента является «Магнит», открывший в регионах в 2018 году свыше 2 тыс. магазинов, тогда как у «Ленты» их в общей сложности не более 400. «Угадать, кто из ритейлеров зайдет в ТРК „Планета“, практически нереально. Тем более что решение о сдаче площадей под гипермаркет может быть принято если не в последний момент, то достаточно близко к дате открытия торгового комплекса»,— добавил господин Коренев и пояснил, что ритейлер может выдать себя, когда начнет нанимать сотрудников для работы в новом магазине.

Дмитрий Астахов, Юлия Сырова