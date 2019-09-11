НРБ уходит в госструктуры

Бизнесмен Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов собираются продать свои почти 97% в Национальном резервном банке (НРБ). Покупателями выступят Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Евразийский банк развития (ЕАБР). Прежние попытки продать НРБ не увенчались успехом, в том числе из-за завышенной оценки. Сейчас, по данным “Ъ”, речь идет о 7-8 млрд руб. По мнению экспертов, банк может быть использован как для привлечения дешевого фондирования в лизинговую компанию, так и для развития малого бизнеса ЕАБР.

О том, что совладелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев в ближайшее время намерен продать небольшой моноофисный Национальный резервный банк, рассказал “Ъ” источник, знакомый с условиями сделки, а также подтвердил собеседник, близкий к одному из покупателей.

НРБ основан в апреле 1994 года. По состоянию на 1 августа 2019 года занимал 161-е место по величине активов (16 млрд руб.). Основными акционерами банка являются Александр Лебедев (78,2%) и Юрий Кудимов (18,7%). Еще 2,74% банка владеет Росимущество. Национальная резервная корпорация Александра Лебедева владеет лизинговыми компаниями «Промтехлизинг», украинской страховой компанией «Европейский страховой альянс». Также корпорация инвестировала в авиационные активы, недвижимость и СМИ.

По данным источников “Ъ”, долю господина Лебедева приобретет ГТЛК, а долю Юрия Кудимова — ЕАБР. Один из собеседников “Ъ” добавляет, что Александр Лебедев безуспешно пытается продать банк уже около четырех лет. Собеседник, близкий к одному из покупателей, утверждает, что у НРБ «достаточно тяжелая структура баланса».

В частности, на нем значительный объем недвижимости, которую собственник оценивает выше, чем покупатели. Они предлагали господину Лебедеву забрать из банка ряд активов, снизив параллельно капитал, но продавец настаивал на продаже банка с нерасчищенным балансом. Александр Лебедев, по словам источника, оценивает банк в 0,8–0,9 капитала (на середину года составлял 8,9 млрд руб.), но покупатели провели due diligence и не согласны с этим. Росимущество пытается продать свою долю с ноября 2018 года. Согласно приказу о приватизации, начальная цена составляла 55,9 млн руб., минимальная — 27,95 млн руб. Торги несколько раз переносились и сейчас намечены на октябрь. По минимальной планке, ведомство оценило банк в 0,2 капитала.

Александр Лебедев не ответил на звонки и сообщения “Ъ”, связаться с господином Кудимовым не удалось. В ГТЛК и ЕАБР отказались от комментариев.

ЕАБР может быть заинтересован в использовании НРБ для обслуживания малого и среднего бизнеса, утверждает собеседник, знакомый с условиями сделки. Глава ЕАБР Андрей Бельянинов 5 сентября говорил Reuters, что рассматривает возможность вхождения в капитал банков в России, Белоруссии и Армении, поскольку нужен проводник, чтобы «контролировать заемщиков и начать работать с малым и средним бизнесом».

Интерес ГТЛК к покупке НРБ эксперты оценивают по-разному, но сходятся во мнении, что между лизинговой компанией и банком можно найти синергию.

Управляющий директор агентства НКР Станислав Волков поясняет, что в сегменте крупных сделок, где работает ГТЛК, стоимость лизинга — ключевой фактор выбора для конечного клиента. Конкурировать ГТЛК приходится с дочерними лизинговыми компаниями госбанков, которые преимущественно в них и фондируются. По словам господина Волкова, наличие банка, с одной стороны, подразумевает постоянные затраты на поддержание его инфраструктуры и выполнение регуляторных требований, с другой — доступ к депозитам и расчетным счетам физических и юридических лиц, более дешевым по сравнению с кредитами от российских банков.

Гипотетически ГТЛК может быть заинтересована в покупке кэптивного банка для казначейских целей, добавляет старший директор по финансовым институтам Fitch ratings Александр Данилов. То есть ГТЛК сможет, например, размещать временно свободные денежные средства в банке, чтобы тот инвестировал их в разные инструменты с пониманием, когда эти средства могут быть в будущем востребованы компанией. Впрочем, по его словам, и в этом случае покупка неочевидна, поскольку казначейство может решать эти задачи и через сторонние банки.

Виталий Солдатских