Назначен главный спасатель в Курской области

11 сентября, среда
Врио руководителя главка МЧС по Курской области назначен Вадим Белозеров, сообщает ведомство. Он назначен по приказу главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Ранее господин Белозеров работал начальником ГУ МЧС во Владимирской области, был первым замом курского главка.
Генерал-майор внутренней службы Вадим Белозеров родился 18 апреля 1973 года в Курске. Закончил Харьковское пожарно-техническое училище в 1994 году. После этого работал в МЧС на должностях начальника караула, замначальника и руководителя пожарной части. Женат, в семье двое детей.