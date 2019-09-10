Назначен главный спасатель в Курской области

Генерал-майор внутренней службы Вадим Белозеров родился 18 апреля 1973 года в Курске. Закончил Харьковское пожарно-техническое училище в 1994 году. После этого работал в МЧС на должностях начальника караула, замначальника и руководителя пожарной части. Женат, в семье двое детей.