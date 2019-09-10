Агентство Moody’s подтвердило высокий рейтинг НБД-Банка

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service опубликовало обновленное кредитное мнение, в соответствии с которым НБД-Банку подтвержден долгосрочный депозитный рейтинг по национальной и иностранной валюте на уровне Ва3, долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ba2.

Специалисты рейтингового агентства отмечают положительную динамику качества кредитного портфеля, устойчивый запас ликвидности, стабильную и диверсифицированную базу депозитного финансирования.

«Рейтинговое агентство Moody’s является одним из самых авторитетных и уважаемых международных рейтинговых агентств. Опубликованное кредитное мнение подтверждает стабильный прогноз НБД-Банка по долгосрочным рейтингам, что говорит о надежности НБД-Банка, а также о сильных позициях банка в рамках выбранной стратегии развития», – сказал председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.

Напомним, в соответствии с Российским стандартом бухгалтерского учета за 6 месяцев 2019 года кредитный портфель НБД-Банка вырос на 14,6% до 12,5 млрд руб., объем выданных кредитов составил более 13,5 млрд рублей. Капитал вырос на 6,6% и на конец полугодия составил 4,66 млрд руб. Достаточность капитала – один из самых существенных показателей – составила 20,4% при минимальном нормативе Центрального Банка РФ - 8%. Ликвидные активы банка по итогам полугодия составили 7,1 млрд руб.

За 6 месяцев НБД-Банк выставил аккредитивов на 103 млн руб. и предоставил банковских гарантий на 1,5 млрд рублей. Примерно на 17% вырос объем лизинговых операций. Депозитный портфель банка с начала года увеличился на 33 млн руб. до 11,3 млрд руб. За 6 месяцев НБД-Банк получил 351 млн руб. чистой прибыли, улучшив результат аналогичного периода прошлого года на 21 млн рублей.