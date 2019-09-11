Лесничества оставили на хозяйстве

В Челябинской области создают новое государственное казенное учреждение — «Управление лесничествами», которое будет наделено контрольно-надзорными функциями в области лесного хозяйства. Сейчас эти полномочия разделены между 22 бюджетными учреждениями-лесничествами. 12 из них будут ликвидированы, а остальные будут исполнять только хозяйственные функции. По мнению руководства главного управления лесами региона, такое распределение полномочий избавит инспекторов и лесников от лишней работы, что в итоге поспособствует сокращению числа лесных пожаров, а также позволит увеличить федеральное финансирование. Представители ликвидируемых лесничеств опасаются, что после реорганизации фактическое число инспекторов в лесах сократится. Эксперты считают, что оптимизация вряд ли повлияет на существующую ситуацию в лесном хозяйстве региона, поскольку происходит «от бедности» и является попыткой сократить расходы.



В Челябинской области реорганизуют систему управления лесным хозяйством. По решению правительства региона, создается государственное казенное учреждение «Управление лесничествами Челябинской области». 12 из 22 учреждений-лесничеств будут ликвидированы (Златоустовское, Каслинское, Катав-Ивановское, Кунашакское, Кусинское, Кыштымское, Миасское, Нязепетровское, Саткинское, Усть-Катавское и Уфалейское). По словам исполняющего обязанности начальника главного управления лесами Челябинской области Сергея Лаврова, реформа необходима, чтобы привести структуру управления лесным хозяйством в соответствие с федеральным законодательством.

«Были разногласия с Федеральным агентством лесного хозяйства, Федеральной антимонопольной службой в том, что на подведомственных учреждениях стыкуются два полномочия — хозяйственная деятельность и функции по осуществлению государственного лесного и противопожарного надзора. Основной функционал управления лесничества, который будет у 22 территориальных отделов, как раз контрольно-надзорные функции. Оставшиеся бюджетные учреждения, расположенные, как правило, в горимой лесостепной зоне, сосредоточатся на хозяйственной деятельности, которую ведут и сейчас, в том числе это проведение рубок, тушение пожаров, лесовосстановление. Мы на территории России были последние, кто работал по структуре управления лесным фондом, как в старом Лесном кодексе, которого с 2007 года не существует»,— сообщил господин Лавров во время брифинга. По его словам, 10 оставшихся лесничеств, которые займутся исключительно хозяйственной деятельностью, скорее всего, будут переименованы в лесхозы.

12 ликвидируемых лесничеств составляют 60% территории лесного фонда региона (общая площадь 2,6 млн га), переданного в аренду, где хозяйственной деятельностью занимаются арендаторы. Часть сотрудников этих лесничеств планируют перевести в создаваемое казенное учреждение, штатная численность которого, согласно распоряжению правительства, составит 335 человек.

По словам Сергея Лаврова, структура нового управления прорабатывалась так, чтобы сохранить основной персонал — руководителей, инженеров лесовосстановления, лесничих, однако под сокращение попадут, например, бухгалтеры и экономисты. Число тех, кому грозит увольнение, по словам чиновника, еще неизвестно. «Фактически ликвидируемые лесничества занимались контролем и надзором, но на них накладывался дополнительный функционал — собственная бухгалтерия, какие-то экономические вопросы, закупки. Теперь все эти вопросы централизуем в Челябинске. Инспектор сможет сосредоточиться непосредственно на своих обязанностях — патрулировании леса, выявлении нарушений. Этой реорганизацией мы постарались разгрузить его от большого количества бумажной волокиты, чтобы он был именно в лесу, работал, смотрел за соблюдением лесного законодательства»,— заявил господин Лавров. По его словам, следствием избавления сотрудников от документооборота станет усиление контроля арендаторов лесных участков. По мнению чиновника, оставшиеся лесничества смогут сосредоточиться на выполнении противопожарных мероприятий, а территориальные отделы казенного учреждения — на контроле исполнения законодательства в этой сфере.

Кроме того, и.о. начальника главного управления лесами отметил, что реорганизация позволяет рассчитывать на увеличение финансирования. «Из федерального бюджета на выполнение нашего основного функционала на всю область, на всех 1,4 тыс. человек, мы получили в этом году 260 млн руб. Необходимый объем финансирования — более 700 млн, это надзор и ведение хозяйственной деятельности. У нас недофинансирование, в том числе из-за смешанной структуры ведения лесного хозяйства»,— говорит господин Лавров. По его словам, на следующий год уже подана заявка по новой структуре, будет ли увеличено финансирование, станет понятно после формирования федерального бюджета.

Сотрудники ликвидируемых лесничеств скептически относятся к реорганизации. «Конечно, это ни к чему хорошему не приведет, поскольку количество специалистов в лесу с полномочиями фактически уменьшится. Эта реорганизация только усугубит ситуацию. Понятно, что будут сокращены малый обслуживающий персонал, бухгалтеры, кадровые работники. Также сократят водительский состав, соответственно, за рулем — сами, обслуживаем, сами все делаем»,— говорит сотрудник одного из лесничеств на условиях анонимности.

По словам представителя другого учреждения, фактически в территориальный отдел нового управления переведут только половину инспекторов, которые работают сейчас в лесничестве. «Работать в лесу и так некому, и последних всех разгоняют. Мы еще толком не знаем структуру нового учреждения, но в наших реформах лесного хозяйства в лучшую сторону еще ничего не делалось»,— говорит собеседник “Ъ-Южный Урал”.

Руководитель лесного отдела Greenpeace в России Алексей Ярошенко считает, что реорганизация вряд ли повлияет на ситуацию в лесном хозяйстве Челябинской области. «У нас в регионах постоянно происходят такого рода изменения. Это все от нищеты: денег на то, чтобы содержать нормальную систему управления лесами, нет, а того, что выделяется из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий, конечно, не хватает. Я думаю, что эти реформы диктуются не оптимизацией выполняемых функций, а оптимизацией издержек, в условиях нищеты стараются выстроить такую систему, которая будет стоить дешевле»,— говорит эксперт. По его словам, вряд ли лесники будут больше времени проводить в лесу: сейчас 75–80% рабочего времени они тратят на «бумагооборот», в результате оптимизации в лучшем случае будут чуть лучше с ним справляться. Алексей Ярошенко считает, что теоретически разделение функций может повлиять на сокращение числа пожаров, а фактически, «если денег на охрану нет, то сохранить леса от огня невозможно». Для того чтобы обеспечить нормальную охрану лесов от пожаров, необходимо увеличение федерального финансирования в несколько раз, считает эксперт.

Юлия Гарипова