Кронштадт ждет попутного ветра

В июне представители петербургской особой экономической зоны сообщили о планах расширения ОЭЗ за счет включения в нее третьего участка, расположенного в промзоне Ломоносовская. А в августе стало известно, что правительство города готовит пакет документов для создания на острове Котлин новой ОЭЗ туристско-рекреационного типа.

Команду АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург"» (ОЭЗ СПб), управляющую зоной технико-внедренческого типа (ТВТ) с момента ее создания, привлекли к этому процессу. Как рассказала “Ъ” генеральный директор компании Тамара Рондалева, Минэкономразвития (МЭР) настаивает на наличии у управляющей компании, готовящей заявку, опыта развития особых экономических зон, помимо этого, ОЭЗ СПб несколько лет подряд входит в пятерку эффективнейших ОЭЗ в России. В процессе также участвуют различные комитеты Смольного, в частности комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, комитет по туризму, потенциальный якорный инвестор будущей ОЭЗ, а также представители администрации города Кронштадт. Ориентировочный срок создания зоны — второй квартал 2020 года, сообщила госпожа Рондалева. Рассматриваемый участок составляет 45 га и расположен вдоль береговой линии, непосредственно рядом с КАД.

Весь этот участок будет востребован якорным инвестором будущей ОЭЗ — ООО «Руссо-Балт Океан», зарегистрированным в июле 2019 года. По словам учредителя и генерального директора компании Романа Ларина, «Руссо-Балт Океан» является преемником судостроительного предприятия ООО «НПО "Альбатрос"», имеющего давние партнерские связи с собственниками и управляющей дирекцией международной кругосветной парусной гонки The Ocean Race. До 2019 года гонка принадлежала Volvo Group и носила имя этой компании. А ныне ею владеет Atlant Sports Group, штаб-квартира которой находится в испанском городе Аликанте. По словам Романа Ларина, The Ocean Race считается наиболее экстремальным и бескомпромиссным мировым парусным событием, регата завоевала репутацию одного из самых престижных и, возможно, самого сурового спортивного состязания в мире. Господин Ларин также является учредителем НПО «Альбатрос» и одновременно доцентом кафедры технологий судоремонта Государственного университета морского и речного транспорта имени адмирала Макарова.

Как рассказал гендиректор «Руссо-Балт Океан», компания планирует создать в Кронштадте Международный морской яхтенный центр. Этот проект рассчитан более чем на пять лет, по мере продвижения к нему намерены присоединиться крупные российские и иностранные инвесторы. Их имен господин Ларин пока не называет. Морской яхтенный центр, по его словам, станет частью масштабной программы «Парусная столица России», реализация которой займет не менее десяти лет.

Сам господин Ларин много лет участвует в парусных соревнованиях, и, на его взгляд, нынешнее состояние яхтенной инфраструктуры города на воде явно не соответствуют статусу морской столицы России, вследствие чего Санкт-Петербург теряет престиж, традиции, инвестиции и доходы. Основатель бизнес-регаты Royal Space Regatta Лилия Миниханова недавно оценила эти потери в 20 млрд рублей в год. «В Петербурге немало проблем, которые мешают развиваться парусному спорту и яхтенному туризму: нет инфраструктуры, негде пришвартоваться, нет заправок, обслуживания. Есть также сложности с прохождением таможни, из-за которых многие боятся приходить в Петербург, потому что это сложно и дорого»,— говорила она в агентстве «Интерфакс Северо-Запад» на пресс-конференции, посвященной Royal Space Regatta. В пример госпожа Миниханова приводит Стокгольм, куда ежегодно заходит 27 тыс. туристических яхт и который за лето получает около €67 млн от яхтенных туристов. Петербург, суммируя весь культурный и туристический потенциал, мог бы получать €200–300 млн в год, добавила госпожа Миниханова, однако пока в него заходит всего по 200 яхт в год.

Инициатор программы «Парусная столица России» считает Кронштадт идеальным местом для возрождения российских парусных традиций, развития яхтенного круизного и частного туризма, организации соревнований парусного, гребного, водно-моторного и других видов водного спорта. «Многочисленные гавани острова Котлин, которые исторически были предназначены для парусных судов, соответствуют всем основным требованиям для развития яхтенной, туристической инфраструктуры и проведения парусных соревнований, в том числе международного уровня, сохранив при этом колорит Кронштадта как исторической морской столицы российского флота»,— утверждает Роман Ларин.

Первым этапом проекта «Международный морской яхтенный центр» станет создание условий для принятия в Кронштадте финиша кругосветной гонки The Ocean Race, стартующей в октябре 2020 года в Аликанте и длящейся девять месяцев. Для этого инвестор собирается построить на острове Котлин гидротехнические сооружения.

На следующем этапе, который начнется в 2021 году и, по планам компании, займет не менее четырех лет, планируется масштабное строительство береговых объектов: многофункционального морского яхтенного центра с инфраструктурой для приема и обслуживания морских круизных судов и маломерных судов из расчета на 1 тыс. яхт, конгрессно-выставочного комплекса, спортивного комплекса и гостиничного комплекса, включающего две гостиницы уровня «три звезды», гостиницу категории «пять звезд» и апарт-отель. Инвестор надеется закончить работы быстрее плановых сроков, чтобы уже в 2024 году иметь возможность претендовать на прием The Ocean Race в Кронштадте.

Помимо инфраструктуры на Котлине, программа «Парусная столица России» предусматривает создание яхтенных стоянок на северной и южной части Финского залива до границ с Финляндией и Эстонией. «Существует общемировая норма тридцатимильного перехода — дневная норма, комфортная для яхтенного туризма,— объясняет господин Ларин.— От Выборга до Петербурга около 90 миль, на этом участке должны быть обустроены две яхтенные стоянки. Еще четыре — от Нарвы до Петербурга, где переход составляет около 150 миль».

Роман Ларин не уточнил плановые технико-экономические показатели объектов. В конце сентября инвестор совместно с ОЭЗ планирует представить архитектурную концепцию проекта морского яхтенного центра, которую готовит творческая мастерская В. А. Гаврилова, в Минэкономразвития, а летом 2020 года презентовать ее на Петербургском экономическом форуме. Компания «Руссо-Балт Океан» заручилась поддержкой Минтранса России и Федерации парусного спорта.

В августе компания также подписала соглашение о стратегическом партнерстве с правительством Санкт-Петербурга (в лице комитета по развитию туризма) и АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"». Международный морской яхтенный центр, говорит господин Ларин, сможет одновременно принимать два пассажирских круизных судна длиной до 400 м. И в будущем, при увеличении количества заходов круизных судов в пассажирский порт «Морской фасад», в особенности тех, что по габаритным характеристикам не имеют возможности подхода к причальному фронту Санкт-Петербурга, яхтенный центр в Кронштадте сможет обеспечить их прием. В рамках этих планов «Руссо-Балт Океан» ведет переговоры о создании на острове Котлин пунктов таможенного и пограничного контроля. По официальным данным, в 2018 году в Санкт-Петербург прибыло около 623 тыс. пассажиров на 270 круизных лайнерах.

Вариант реализации проекта в форме ОЭЗ, рассказывает инвестор, был выбран из-за возможности быстрого оформления участка, дополнительных льгот и преференций, что позволит компании создать необходимые объекты в намеченные программой сроки.

Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, как и другие, создаются сроком на 49 лет. Для их резидентов снижается ставка регионального налога на прибыль (в Петербурге до 12,5%), на десять лет обнуляется налог на имущество и на пять лет — на землю. Инвестор также получает льготную ставку аренды земельного участка и может впоследствии выкупить его по упрощенной процедуре за четверть кадастровой стоимости.

Как поясняет Тамара Рондалева, основное отличие ОЭЗ туристско-рекреационного типа от технико-внедренческих — в том, что на территории первых допускается размещение объектов жилищного фонда, однако в них не применяется процедура свободной таможенной зоны. Однако в случае ООО «Руссо-Балт Океан», добавляет госпожа Рондалева, ОЭЗ СПб и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга выступают с инициативой внесения изменений в законодательство и разрешения применения режима свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ ТРТ, надеясь за счет этого повысить инвестиционную привлекательность проекта.

На сегодня весь участок будущей ОЭЗ СПб планируется задействовать под Международный морской яхтенный центр. Но в будущем при наличии необремененных земельных участков и инициативы других инвесторов границы зоны могут быть расширены по аналогии с постепенным включением новых участков в действующую ОЭЗ СПб. Финансирование создания и развития зоны будет проходить из бюджета Санкт-Петербурга, сообщили в управляющей компании, однако стоимость этих вложений пока неизвестна.

На сегодняшний день в России действует девять туристско-рекреационных особых экономических зон, и пять из них входят в состав туристического кластера «Курорты Северного Кавказа».

Елена Большакова