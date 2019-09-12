«Кронштадт получит новую жизнь в качестве курортной зоны»

Член рабочей группы по развитию Кронштадта, заместитель председателя инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера «Кронштадт» Ксения Шойгу в интервью корреспонденту “Ъ” Арине Макаровой рассказала о ближайших планах по восстановлению фортов и о перспективах реализации туристического потенциала.

— «Кронштадт. Остров фортов» уже назвали мегапроектом. Какие действия по его реализации предпринимаются сейчас и что в ближайших планах?

— В настоящее время идет процесс урегулирования вопросов с землей, утверждаются архитектурные проекты и формируется пул участников. Для бизнеса мы предлагаем как спонсорство, так и инвестиционные схемы. Сейчас мы прорабатываем отдельные важные точки проекта. В частности, объявлен конкурс на создание Мемориала погибшим морякам в Кронштадте, который разместится в конце формируемой аллеи Адмиралов и будет являться финальным аккордом перед выходом на двухкилометровую набережную. Это один из важнейших элементов создаваемого туристического кластера.

— Концепций развития Кронштадта было уже несколько, но ни одна из них так и не была воплощена в жизнь. Каковы риски вашего проекта и как их планируется нивелировать?

— Основной риск — нестабильность с точки зрения финансирования проекта. Мы со своей стороны стараемся продумать максимально комфортные условия для инвесторов и финансовых партнеров. В первую очередь это касается вопросов с землей, межеванием, проектированием и прохождением всех градостроительных процедур, которые необходимы для выхода на площадку. Работа осложняется охранными зонами, которые ограничивают возможности и усложняют процесс согласования. Как известно, часть территорий Кронштадта находится под охраной ЮНЕСКО. Сейчас мы стараемся получить необходимые разрешения для концепции развития в целом, чтобы не пришлось согласовывать отдельные составляющие. Я уверена, что проект будет реализован, так как огромное количество людей и курирующие нас государственные и финансовые институты активно его поддерживают, а залогом успешного старта является одобрение президента.

— Какой объем инвестиций потребуется и как можно оценить сроки окупаемости?

— Для реализации будут использоваться разные каналы и источники финансирования — как бюджетные, так и частные. В частности, реставрация фортов будет проходить в рамках государственной программы, а по завершении имущество останется в собственности Российской Федерации. Форты — достояние нашей страны, которое, безусловно, не должно принадлежать никому, кроме жителей.

Что касается окупаемости, то о ней можно говорить только в рамках некоторых объектов, которые являются инвестиционно привлекательными. Для всех остальных актуален дотационный формат, потому что в нашей стране подобную локацию невозможно сразу сделать полностью инвестиционно привлекательной. Для этого нет необходимой инфраструктуры. Но наша задача максимум — выйти на самоокупаемость, перевести проект в операционный ноль и ограничить дотации со стороны инвесторов, федеральных властей, администрации города.

Именно поэтому вопрос финансовой рентабельности и просчета финансовой модели — один из важнейших. И поскольку мы планируем реализовать наш проект в большей степени за счет привлечения частных инвесторов, то наша задача — доказать, что вложенные средства окупятся за определенный отрезок времени. С этим нам помогают аналитики, имеющие огромный опыт в таких вопросах.

— Прогнозируется, что форты будут посещать до 5 млн туристов. Как планируется добиться этих показателей?

— На самом деле я не могу назвать этот прогноз слишком оптимистичным. Приведу пример. Буквально только что у нас завершилась выставка Ивана Айвазовского «Кронштадтский рейд». Экспозицию посетило очень много гостей, хотя фактически с точки зрения инфраструктуры ничего не было сделано.

В рамках нашего проекта мы создадим новые средства для размещения, новые точки притяжения, откроем для посещения исторические памятники, в том числе три форта: Кроншлот, Петр I и Александр I. Рост туристического потока предполагается и за счет развития самого кластера. Здесь появятся гостиницы, океанариум, музеи, театр и многое другое. В городе будет где переночевать, а это означает, что Кронштадт можно будет посещать не одним днем, а приезжать сюда на выходные.

— Как вы оцениваете ситуацию с остальными фортами и перспективы их развития?

— К сожалению, я не могу говорить обо всех 19 фортов, которые существуют. Что касается тех, которые будут реконструированы в рамках наших работ (а это Кроншлот, Петр I и Александр I), то они представляют собой не просто исторические здания, это морские крепости со своей богатой историей. Форты даже в текущем состоянии весьма привлекательны для туристов. Кроншлот — первый форт города с внутренней мариной, Чумной — самый известный и живописный, а Петр I не просто так раньше назывался «Цитадель».

«Остров фортов» называется так потому, что нигде, кроме Кронштадта, не сосредоточено столько исторических морских крепостей. Мы уверены, что при бережной реставрации и адаптации именно форты станут главными магнитами для туристов и визитной карточкой создаваемого исторического парка. Наша же задача — сформировать качественную и привлекательную среду для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства. И, конечно же, пробудить интерес крупных инвесторов к расширению своих возможностей в рамках этой локации. В результате Кронштадт получит новую жизнь в качестве курортной зоны.

— Есть ли аналоги в мировой или российской практике, которые работают?

— Мы, безусловно, оценивали иностранные аналоги, в том числе «Перл Харбор» в США и «Музей мира» на острове Окинава в Японии. Кроме того, изучали опыт морских музеев: «Катти Сарк» в Лондоне и «Васа» в Швеции. Но у нас особенные планы. Это не музей одного события или объекта, а проект, посвященный истории всего военно-морского флота России.

— Есть ли планы по развитию сопутствующей инфраструктуры?

— Котлин является все-таки островом, и, говоря об увеличении туристического потока, необходимо развивать не только автотранспортные пути, но и водные. Мы планируем запуск скоростных катеров, которые свяжут Кронштадт с центром Петербурга и Петергофа. Обсуждается возможность обеспечения паромного сообщения с Прибалтикой и Финляндией. Помимо этого есть расширенный план, который был инициирован не нами, но посвящен масштабному расширению автомагистралей и потенциальному запуску трамвайной линии до Кронштадта. К сожалению, это достаточно далекие перспективы, но мы надеемся, что реализация нашего проекта станет стимулом для развития транспортной и энергетической инфраструктуры Кронштадта.

— Если говорить о развитии туристической отрасли в целом, какие перспективы у России в этом направлении?

— Вся туристическая отрасль идет к формированию экспорта услуг и повышению эффективности малого и среднего бизнеса. И у нас в этих направлениях есть огромное количество возможностей. Это экотуризм, исторические, медицинские, образовательные и культурные программы. Сейчас ключевые направления — Санкт-Петербург, Москва, Алтай, Дальний Восток и, конечно же, «Золотое кольцо». Но существуют и небольшие точки на карте, которые также являются интересными для туристов и, на мой взгляд, будут становиться еще популярнее как раз с точки зрения развития малого и среднего предпринимательства. Если будут созданы условий для появления небольших объектов, которые не требуют государственного финансирования или дотаций.