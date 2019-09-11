Мандаты поделят на троих

В Краснодарском крае в единый день голосования, 8 сентября, прошли довыборы в заксобрание края, выборы глав сельских поселений и в городские думы в 41 муниципальном образовании. Всего на Кубани распределили более 6 тыс. депутатских мандатов, из них подавляющее большинство забрали представители «Единой России», в лидеры выбились также ЛДПР и КПРФ. Явка на выборы в ЗСК составила 67,86%. Средняя явка избирателей по региону — 62,7%.

В единый день голосования, 8 сентября, на Кубани прошли дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Краснодарского края по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15. В территорию округа входят Белоглинский, Новопокровский и Павловский районы. Таким образом, избиратели только этих районов выбрали депутата краевого парламента. Им стал единоросс Сергей Чивкалов, он обошел соперников с большим отрывом, набрав 56,3 тыс. голосов. Явка избирателей составила 67,86%.

Также жители региона выбирали депутатов городских округов и муниципальных районов, в этих выборах замещено 30 мандатов. 27 из них забрали представители «Единой России», еще три - самовыдвиженцы. Из 148 вакантных мест глав городских и сельских поселений 139 заняли представители «Единой России», КПРФ - два и шесть досталось самовыдвиженцам.

В 378 кампаниях городских округов и сельских поселениях выбирали 6 141 депутата. Здесь места распределились следующим образом: 5 127 мандатов получила «Единая Россия», 266 - ЛДПР, 209 - КПРФ, 62 - «Справедливая Россия», 42 - «Партия Роста», «Партия России» - девять, «Казачья Партия» - три, «Гражданская сила» - два, «Родина» - два, и «Яблоко» - два. 417 мандатов досталось самовыдвиженцам. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю составила 62,7%, сообщили в крайизбиркоме.

В Новороссийске средняя явка по двум округам составила 70,4%, сообщила председатель избиркома Сусанна Твердохлебова. Депутатом городской думы муниципального образования город Новороссийск шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 избран Алексей Воловик, набравший 84,19% голосов избирателей. По одномандатному избирательному округу № 25 избран Георгий Середин, набравший 73,11% голосов.

В Геленджике депутатов округа №4 стал Антон Рогожа, в №17 - Александр Алексеев. Оба набрали более 70% голосов. В Анапе в муниципальный Совет выбирали трех депутатов. Территориально это один городской округ и две сельские территории. На 19 округе в станице Гостагаевской уверенную победу (почти 84%) одержал Игорь Огурцов. На 15 округе в станице Благовещенской с рекордным результатом (90,59%) выиграл Николай Морарь. На городском 10 округе победил с результатом почти 75% Дмитрий Дьяконенко.

По словам представителей крайизбиркома, серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было, обращения касались в основном организационных вопросов.

В Краснодарском краевом отделении КПРФ рассказали, что довольны результатом выборов. «Более 200 кандидатов от КПРФ выиграли, это на 38% больше, чем было ранее. Кроме того, два наших представителя стали главами сельских поселений. В то же время, в Москве результат улучшен на 300%, так что нам есть, куда стремиться. В целом хочу отметить, что выборы прошли ровно, и краевая избирательная комиссия, и краевые органы власти вели себя достойно, хотя случаи нарушений все же были», - сказал представитель краевого отделения КПРФ Александр Сафронов.

В «Единой России» не стали комментировать результаты выборов. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко лишь поблагодарил избирателей, которые приняли участие в голосовании.

В ЛДПР и «Справедливой России» не ответили на запрос „Ъ-Кубань“.

Изначально краевое отделение КПРФ выдвигало на выборы глав и депутатов районов около 1,2 тыс. человек, региональное отделение партии «Справедливая Россия» более 500 кандидатов, ЛДПР более 1,5 тыс. кандидатов, «Единая Россия» более пяти тыс., «Яблоко» выдвинуло четверых кандидатов.

Всего на Кубани зарегистрировано 46 региональных отделений политических партий, которые обладают правом на участие в выборах. Избирательным правом на территории выборов обладают 2,2 млн жителей края.

Елена Рыжкова