Дэниел Ли начал самостоятельную карьеру недавно, но его работы уже очень популярны и для нынешней осени оказались, можно сказать, знаковыми.

Строго говоря, популярными стали еще сумки из его предосенней коллекции Bottega Veneta, довольно скромной по ассортименту. В этих вещах есть очень остроумный отказ от логомании, но предназначены они по-прежнему для тех, кто хочет носить узнаваемые вещи. Есть здесь и обувь с разлапистыми, наглыми квадратными носами, и пухлые клатчи, немедленно прозванные «пельменями» и ставшие предметом коллекционирования, и изысканные минималистические сумки, и модели с максимально укрупненными вариантами знаменитого плетения Bottega Veneta. Теперь фрагмент плетенки может занимать четверть немаленького шопера и к тому же быть и плоским, и надутым как пуховик.

Все прежние поклонницы творчества Фиби Файло, несогласные с последним обновлением стилистики бренда Bottega Veneta, очень надеялись на дизайн Дэниела Ли, прежде работавшего в Celine. И эти ожидания в целом оправдались. Bottega Veneta в его исполнении изменилась. Главная идея, которую сформулировал прежний креативный директор Томас Майер, осталась неизменной: общий стиль Bottega Veneta остается подчеркнуто интеллигентным, несколько высокомерным и очевидно дорогим. Но Дэниел Ли принес с собой новое понимание объемов и пропорций — более концептуальное, в целом более модное. Сохранилось и подчеркнутое ощущение силы и властности, которое было в последних коллекциях Фиби Файло. Но в то же время Дэниел Ли явно имеет и уже вполне видимый собственный стиль. В созданных им вещах с гипертрофированными объемами, превращающими одежду в защитный доспех, много гибкости, текучести и мягкости. Эта гибкость, очевидно соразмерная сегодняшнему представлению о гендерной флюидности, делает одновременную демонстрацию мужской и женской сезонных коллекций очень логичной — обе части коллекции Bottega Veneta в одинаковой степени демонстрируют и силу и изящество.

Платья-футляры из кожи, шерсти и драпированного тюля, пожалуй, самая традиционная для бренда и узнаваемая часть этой коллекции. Но помимо этих платьев в ней есть пиджаки, жакеты и пальто с острым силуэтом — подчеркнутые вздернутые плечи, стянутая талия и широкая, топорщащаяся, как будто распахивающаяся линия выреза между лацканами. Есть квадратные массивные плащи-накидки и сильно драпированные объемные ветровки. И отличный деконструированный трикотаж. У мужских кофт и свитеров рукава вдвое длиннее нужного, многослойные жилеты и топы имеют огромные вырезы самого странного вида, но в них есть осмысленный и очень красивый ритм, вещи выглядят живыми. В результате новая коллекция Bottega Veneta производит впечатление по-байкерски крепкой, своего рода защитной одежды для мегаполиса.

Конечно, в коллекции бренда, изначально прославившегося благодаря сумкам, очень много кожи — тонкой и толстой, простеганной и имитирующей знаменитое плетение Bottega Veneta и нарезанной лазером в квадраты, которые тоже остроумно соединяются в плетенку. Отличный дебют.

Марина Прохорова