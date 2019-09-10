В Ростовской области на улучшение качества водопроводной воду направят 20 млрд рублей

До 2024 года на обеспечение жителей Ростовской области качественной питьевой водой планируют направить около 20 млрд руб., сообщает управление информационной политики региона. Из них 4,8 млрд руб. будут выделены из федерального бюджета.

«По объему финансирования регионального проекта "Чистая" вода из федерального бюджета Ростовская область входит в первую тройку субъектов России», – передает пресс-служба слова министра ЖКХ региона Андрея Майера.

Всего за шесть лет в регионе построят и реконструируют 51 объект водоснабжения. Основные мероприятия будут проводиться на в 26 городах и районах области. Они обеспечат качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения почти 280 тыс. жителей региона, из них более 100 тыс.– сельское население.

Дарья Голякова