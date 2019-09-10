В Самаре бывший полицейский, обвиняемый во взяточничестве, предстанет перед судом

В Самаре перед судом предстанет бывший полицейский Виталий Деревяга, обвиняемый в получении взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 23 февраля этого года, полицейский, выступая посредником в передаче взятки должностным лицам УМВД России по Самаре, в ходе оперативного эксперимента получил от своего подчиненного 100 тыс. руб. за перевод сотрудника в полк дорожно-патрульной службы города.

Виталия Деревягу задержали на месте происшествия сотрудники областного УФСБ. Уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) передано в Советский районный суд.

Сабрина Самедова