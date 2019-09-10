В Ростове детскую школу искусств отремонтируют за 190 млн рублей

На ремонт детской школы искусств № 2 им. Артамонова, расположенной в Ростове на ул. Народного Ополчения, 59, потратят почти 190 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Управление капитального строительства Ростова ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт здания детской школы искусств № 2 им. Артамонова. Победителю аукциона за выполнение работ готовы выплатить из городского бюджета почти 190 млн руб. Начать ремонт необходимо в 2019 году, однако большая часть работ запланирована на 2020 год. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе — 17 сентября текущего года.

Кристина Федичкина