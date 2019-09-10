Василиса Гурьева: «Главное в инвестициях – это доверие»

Банковские депозиты уже давно не воспринимаются в качестве серьезной и долгосрочной инвестиции – средневзвешенная годовая ставка по рублевым вкладам за последние десять лет снизилась с 10,8 до 5,73%. За этот же период отечественный фондовый рынок вырос на 138%. Логично, что именно этот сектор становится все более интересен частным инвесторам. И вопреки распространенным мифам вход в этот мир возможен даже с небольшим капиталом. Директор красноярского представительства инвестиционно-финансовой компании «Солид» Василиса Гурьева рассказала, чем стоит руководствоваться при выборе брокера или управляющего и какие стратегии приумножения средств сейчас наиболее актуальны и безопасны.

– Инвестиционно-финансовая компания «Солид» успешно работает на российском рынке, предлагая классическую продуктовую линейку. Чем сегодня удается привлекать клиента при довольно консервативном подходе к инвестициям?

– Если кратко – стабильностью и надежностью. У компании «Солид» богатая история. Нас знают ровно с момента появления в России фондового рынка – 17 сентября компании исполняется 26 лет. Были кризисы, конкуренты уходили с рынка, но мы развивались, искали новые подходы. Сегодня у нас обслуживаются целые поколения семей – за самыми первыми клиентами приходят их повзрослевшие дети. В штате есть специалисты, которые трудятся с самого основания компании. За четверть века наша команда накопила бесценный опыт экспертизы в трейдинге, а стратегии доверительного управления прошли проверку временем. Компания осуществила выпуски облигаций, вплотную приблизившись к крупным игрокам рынка. Все эти годы неизменным остается выверенный подход между риском и стремлением получить высокий доход, консерватизмом и умением меняться, шагать в ногу со временем.

Мы стараемся избежать агрессивности и навязчивости как в общении с клиентами, так и при выборе успешной стратегии инвестирования. На протяжении четверти века нам удается удерживать высокий рейтинг надежности (НРА) и статус ведущего оператора Московской биржи. В прошлом году компания взяла первое место в номинации CbondsAward как лучший организатор сделок high-yield и стала соавтором «Лучшей сделки HighYieldBonds» – дебютного выпуска компании «Легенда» серии 001Р-01 на 2 млрд руб.

– Сегодняшний рынок частных инвестиций стал более демократичным? Порог входа для частника снижается?

– Сегодня инвестором и вправду может стать каждый. Мы предоставляем широкие возможности – облигации, акции, производные инструменты. Ряд наших клиентов может участвовать в первичных размещениях высокодоходных облигаций, и они самостоятельно определяют пороги входа. Если вы пока только присматриваетесь к рынку, можно начать со счета, который позволяет получать налоговые льготы при соблюдении ряда условий. Например, открыть индивидуальный инвестиционный счет можно, разместив на нем буквально один рубль. В среднем цена серьезного входа на рынок инвестирования с персональным сопровождением в нашей компании – 500 тыс. руб. Кстати, у других компаний входной «билет» стоит от 3 млн руб.

В частности, для инвесторов без навыков самостоятельной торговли на бирже и знаний рынка ценных бумаг мы предлагаем услугу индивидуального доверительного управления. Клиенту нужно лишь выбрать подходящую стратегию и передать деньги в управление профессионалу. В любой момент в личном кабинете на нашем сайте можно увидеть ежедневную переоценку и структуру своих активов, все совершаемые управляющим сделки. Также в любой день можно вывести все или часть средств, сменить стратегию.

Для более опытных инвесторов, которые уже имеют опыт самостоятельной торговли на фондовом рынке, но нуждаются в результативных торговых идеях от профессионала, мы предлагаем услугу персонального брокера. Наш специалист имеет доступ к последним данным, обладает всеми эффективными инструментами анализа и способен предложить наиболее результативные инвестиционные стратегии. Впрочем, последнее слово всегда остается за клиентом – инвестор может соглашаться или нет с брокером. Мы рекомендуем обращаться к этой услуге со свободным капиталом от полумиллиона рублей.

Хочу подчеркнуть, что степень заботы о клиенте не зависит от суммы входа. К каждому мы относимся с должным вниманием.

– Зачем частному инвестору с опытом торговли на бирже брокер и уж тем более доверительное управление?

– И в том и в другом случае профессионалы разгружают инвестора, освобождая его от каждодневной рутины и необходимости самостоятельно искать инвестиционные идеи на основе анализа огромного числа источников. Брокер выступает налоговым агентом, так что за налоги также можно не волноваться.

– Какова стоимость услуг персонального сопровождения?

– В рамках услуги персонального брокера комиссия составляет 0,2% от оборота. Персональное сопровождение в нашей компании доступно от полумиллиона рублей. Это не такая высокая плата. Привязка к обороту мотивирует брокера зарабатывать больше для клиента. Учитывая, что на депозитах в банках сосредоточены триллионы рублей, услуга не кажется такой уж недоступной. Вопрос скорее в готовности диверсифицировать свои вложения. Разумеется, не стоит брать кредит или свои последние деньги инвестировать в ценные бумаги, нанимая профессионала. Нужно понимать, что финансовые рынки предполагают риск. Решение нужно принимать взвешенно, без лишних эмоций.

– Вы упомянули о триллионах рублей на депозитах. Не кажется ли вам, что российский инвестор старомоден и до сих пор предпочитает мертвым грузом хранить средства в банках?

– На самом деле россияне активнее присматриваются к фондовому рынку, облигациям. Это обусловлено целым рядом причин. В том числе оперативностью. Сегодня открывать брокерские счета можно в режиме онлайн за пару минут. Упрощаются интерфейсы торговых терминалов.

С другой стороны, для многих становится очевидной мысль, что деньги должны работать.Безусловно, когда доходность по облигациям выражается двузначным числом, а ставки по депозитам в основном не достигают 9%, то это повод задуматься. По данным FrankRG, средневзвешенная ставка по рублевым вкладам граждан на срок до года за 10 лет снизилась с 10,8% до 5,73%. За этот же период российский фондовый рынок вырос на 138% (Индекс Мосбиржи).

Стать инвестором и получать доход потенциально больше, чем на вкладе, может каждый. Другое дело, что у нас в обществе пока нет сформированной культуры диверсификации своего финансового портфеля и мало понимания, как и по каким законам работает финансовый рынок. Многие брокеры и профучастники предоставляют возможности повысить уровень финансовой грамотности и знакомят с альтернативами. В компании«Солид» также есть возможность вместе с профессионалом – персональным брокером, доверительным управляющим или финансовым консультантом – сформировать свой финансовый план и подобрать подходящую стратегию инвестирования.

За четверть века нам доверили свои средства более 9 тыс. клиентов, в нашем портфеле активов более чем на 30 млрд руб.

– Как понять, что перед тобой профессионал, которому можно доверить деньги?

– Степень открытости – одно из качеств, свидетельствующих о профессионализме. Хорошему профи нечего скрывать. Более того, его успех – это его дела. Инвестору стоит попросить персонального брокера рассказать о его собственных достижениях в биржевой торговле. Также нужно проверить, насколько результативными оказываются рекомендации, много ли зарабатывают его клиенты и какие риски несут. Можно ориентироваться на рекомендации других клиентов. Например, по статистике компании «Солид», большая часть торговых идей наших персональных брокеров является прибыльной. Конечно, доходность в каждом конкретном случае зависит от выбранной стратегии, инструментов и срока инвестирования.

– В каких городах присутствует компания?

– ИФК «Солид» уже много лет имеет представительство в Красноярске, куда можно обратиться для подбора оптимального инвестиционного решения. В случае необходимости мы всегда находим способ познакомить клиента с персональным брокером или управляющим. Финансовые вопросы – очень деликатная тема, требующая сугубо индивидуального подхода, и мы это очень хорошо понимаем. Также офисы компании действуют в Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Уфе, Альметьевске, Тюмени и многих других городах России. На самом деле благодаря онлайн-сервисам получать информацию и услуги можно практически в любой точке мира. Это позволяет экономить время наших клиентов, предоставляя большую свободу. Мне кажется, в современном мире превалирующим фактором при выборе партнера является как раз этот момент.