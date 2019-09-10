Башкирские коммунисты и ЦК партии разошлись в оценке честности выборов главы республики

Башкирское региональное отделение КПРФ и ЦК партии по-разному оценили легитимность выборов главы региона, прошедших 8 сентября и завершившихся победой врио главы республики, единоросса Радия Хабирова. На сайте башкирского рескома партии от имени его председателя, депутата Курултая Юнира Кутлугужина опубликовано заявление о том, что в рескоме не признают итоги выборов. «Оправдались самые худшие ожидания», сообщает он и указывает на «абсолютно нереалистичные показатели явки избирателей» (в Башкирии она составила, по данным Центризбиркома, 72%, Радий Хабиров получил 82%). «Очевидно, что эти дутые цифры нарисованы продажными членами избирательных комиссий»,— заявляет коммунист. Он приводит в пример Москву, где благодаря контролю над избирательными комиссиями «явка составила реальные 21%». Процент голосов за Радия Хабирова господин Кутлугужин называет «издевательским», упоминает, что в день выборов использовались «карусели, вбросы бюллетеней», показатели «подтасовывались под спущенные сверху цифры», права членов комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей игнорировались.

Коммунист обращает внимание на «крах бренда» «Единой России», которая «в глазах населения ассоциируется с разрухой, бедностью, повышением пенсионного возраста и беспределом», и именно с этим связывает тот факт, что врио главы в агитационных материалах не указывал свою принадлежность к партии власти.

В конце своего заявления Юнир Кутлугужин заявляет, что КПРФ является «реальной оппозицией» и требует (не ясно от кого) изменить избирательное законодательство и перенести единый день голосования с сентября на конец октября или март-апрель.

Юнир Кутлугужин набрал на выборах 8 сентября 6,9%.

В ЦК КПРФ поспешили дезавуировать заявление кандидата. Депутат Госдумы, член ЦК партии Александр Ющенко заявил "Ъ-Уфа", что партия признает результаты выборов в Башкирии, а позиция Юнира Кутлугужина была «его личным мнением», а не мнением башкирского рескома.

Влада Шипилова