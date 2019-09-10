Станислав Черчесов опроверг наличие конфликта с руководством «Рубина»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опроверг информацию о конфликте с руководством казанского «Рубина». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее сообщалось, что игроков «Рубина» не вызывают в сборную на протяжении последних месяцев из-за конфликта господина Черчесова с гендиректором казанской команды Рустемом Саймановым. Однако во время эфира тренер сборной заявил, что дружит с казанским функционером.

В конце августа стал известен состав сборной России для подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы против Шотландии и Казахстана. Но в список игроки «Рубина» не попали. По словам господина Черчесова, в национальной команде оказались футболисты, соответствующие требованиям тренеров в тактическом плане.

"Ъ-Казань"