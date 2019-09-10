Грузооборот порта Таганрог сократился на 6%

Общий грузооборот Таганрогского морского порта за январь-август этого составил 1,9 млн т, что на 6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает ИАА «ПортНьюс».

«Объем обработки нефтепродуктов вырос на 20% - до 571 тыс. т, черных металлов – на 30%, до 67 тыс. т. Напротив, объем перевалки зерновых сократился на 15% - до 803 тыс. т, угля – на 18%, до 349 тыс. т. Объем импорта за восесь месяцев 2019 года уменьшился на 3% - до 69 тыс. т, экспорта – на 1%, до 1,2 млн т, каботажа – на 14%, до 665 тыс. т», - говорится в сообщении

За восемь месяцев в порт вошло 483 судна, а отправилось - 468.

Дарья Голякова