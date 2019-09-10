«Электроприбор» наладит массовое производство микромеханических гироскопов для кораблей ВМФ

Петербургское оборонное предприятие АО «Концерн "ЦНИИ "Электроприбор» разрабатывает перспективные виды гироскопической техники для надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России. Речь идет, в том числе, о гироскопе на новых физических принципах, а также микромеханических гироскопах и акселерометров. Об этом со ссылкой на замминистра обороны РФ Алексея Криворучко сообщает «Интерфакс».

При этом господин Криворучко уточнил, что в течение ближайших двух-трех лет на мощностях «Электроприбора» планируется наладить массовое данного вида оборудования. Кроме этого, он напомнил, что важнейшими новыми разработками петербургского предприятия являются также перископный комплекс «Парус-98», ликвидировавший отставание российских подлодок от мирового уровня в части оптико-электронных систем наблюдения и целеуказания, и гидроакустический комплекс нового поколения «Лира», разработанный для неатомных подводных лодок проекта «Лада».