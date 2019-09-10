Вынесен приговор организаторам опасного квеста в Саратове

В Саратове вынесен приговор организатору квеста «Портной» и двум актерам-аниматорам. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ и приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также удовлетворены иски потерпевших – пяти посетительниц квеста – на сумму от 10 тыс. до 100 тыс. руб.

Установлено, использование под квест помещение в Кировском районе не соответствовали требованиям пожарной безопасности. В них отсутствовали системы и средства противопожарной защиты, огнетушители.

По сценарию игры, посетители с завязанными глазами были помещены в макет автомобиля, актеры-аниматоры для зрелищности и создания у игроков чувства страха рядом с макетом стали распространять из баллончика лак для волос, одновременно поджигая его. В один из моментов огонь перекинулся на кузов автомобиля и на одежду потерпевших, две из которых получили серьезные ожоги, а три – повреждения различной степени

Марина Ковалева