На Дону запретили вывоз цирковых попугаев и обезьян на Украину

Инспекторы Россельхознадзора в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Новошахтинске» запретили вывоз пяти цирковых попугаев и трех обезьян на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Во время проверки документов инспекторы заметили, что на ветеринарно-сопроводительных документах нет штампа «Выпуск разрешен» . Кроме того, отсутствовал ветеринарный сертификат на животных.

"Россельхознадзор напоминает, что в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, животные должны перемещаться в сопровождении ветеринарно-сопроводительных документов, характеризующих эпизоотическое благополучие места вывоза и подтверждающих клиническое здоровье животного", - говорится в сообщении.

Дарья Голякова