Плотину возле Балахны планируют сдать к 2024 году Правительство не намерено отказываться от строительства нижегородского гидроузла.

Как выяснилось, перераспределение выделенных на плотину 12,6 млрд рублей в пользу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предложенное Росморречфлотом, было нужно, чтобы не потерять финансирование.

Как выяснилось, перераспределение выделенных на плотину 12,6 млрд рублей в пользу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предложенное Росморречфлотом, было нужно, чтобы не потерять финансирование. Перераспределение связано, в частности, с переносом плановых сроков реализации проекта.

Зампред правительства России Максим Акимов заявил, что правительство не собирается отказываться от планов построить гидроузел, а аргументы местных и областных властей по поводу реализации проекта будут еще раз пересмотрены.

«Разработчики проекта включили в него большой объем компенсационных мероприятий, ведем дискуссию по достаточности этих мероприятий», — заявил Акимов.

Чиновник сообщил, что в правительстве считают, что нормализовать судоходство на Волге между Городецкой плотиной и Нижним Новгородом без строительства гидроузла не получится. «Без него Волга будет разорвана на участок от Ярославля до Городца и участок от Нижнего Новгорода до впадения в Каспий», — сказал Акимов.