МЧС: в регионах «тюменской матрешки» завтра ожидаются дождь, ветер и заморозки

Управления МЧС по регионам «тюменской матрешки» предупреждают о дождях, сильном ветре, а также начале заморозок 11 сентября. По данным спасателей Ханты-Мансийского автономного округа, завтра в отдельных районах региона ожидается небольшой и умеренный дождь с порывами ветра до 12-17 м/с.

Дождь и ветер до 14 м/с в некоторых районах прогнозирует управление МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Кроме того, ночью 10-12 сентября на юге Тюменской области возможны заморозки в приземном слое до –5 градусов.