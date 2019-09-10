Audi сделала внедорожник с пятью беспилотниками

Audi AI:Trail quattro. Фото: Audi

Audi AI:Trail quattro. Фото: Audi

Audi AI:Trail quattro. Фото: Audi

Audi AI:Trail quattro. Фото: Audi

Силовая установка внедорожника состоит из четырех электромоторов, встроенных в колеса, суммарной мощностью 435 л.с. Батарея обеспечивает запас хода до 500 км без подзарядки по асфальту и до 250 км по пересеченной местности.

Четырехместный Audi AI:Trail quattro отличается большой площадью остекления кузова. Машина с 22-дюймовыми колесными дисками и внедорожными покрышками с системой автоматического регулирования давления имеет клиренс 34 см и способна преодолевать броды глубиной более полуметра. Несмотря на встроенные в днище аккумуляторы, массу модели удалось снизить за счет кузова из смеси высокотехнологичной стали, алюминия и углеродного волокна.

Для вещей предусмотрены багажные полки в салоне, а в задний бампер встроены отсеки для хранения грязных предметов. Салон отделан шерстью, кожей и войлоком, сделанными из переработанных материалов. Роль панели приборов и мультимедийной системы играет смартфон водителя. Задние кресла выполнены в виде гамаков и их можно вынуть из салона, чтобы использовать отдельно от автомобиля.

Роль оптики выполняю закрепленные на крыше фонари, которые могут светить как наружу, так и в салон. Предусмотрены пять треугольных беспилотников Audi Light Pathfinders, которые оснащены матричной оптикой и способны освещать пространство вокруг внедорожника. Дроны заряжаются от индукционных площадок на крыше и багажнике машины. Помимо освещения они могут передавать на водительский дисплей изображение со встроенных видеокамер, обеспечивая обзор вокруг Audi AI:Trail quattro.

Внутрисалонное освещение заменяет система Audi Light Companion, также способная проецировать на землю указания навигационной системы. Эти световые блоки оснащены треногой и их можно использовать отдельно от внедорожника в качестве переносного источника света или экшн-камеры, поскольку в фонари встроены фото и видеокамеры.

Концепт-кар оснащен искусственным интеллектом с функцией самообучения, который способен взаимодействовать как с окружающей средой, так и с пассажирами. Внедорожник получил автопилот уровня Level 4 (автопилот роботизирован настолько, что все делает сам, но сохраняется возможность управления автомобилем человеком).

Напомним, концепт-кар Audi AI:Trail quattro стал одним из двух анонсированных на 2019 год прототипов — первую новинку, Audi AI:Me, показали в апреле на автосалоне в Шанхае.