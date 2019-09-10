Runko Group за январь – июнь удвоило продажи продукции

Группа компаний Runko Group за первое полугодие реализовала вдове больше продукции (топливные брикеты и дрова), чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в группе компаний, общий объем сбыта мебельных заготовок превысил 1 тыс. куб м, а леса — 220 тыс. куб м. За отчетный период было реализовано 882 тонны топливных брикетов и 5,7 тыс. куб. м дров.

Напомним, что ГК Runko Group планирует увеличить объем производства продукции на предприятии в Киришском районе Ленобласти вдвое и приоьрести дополнительное оборудование.