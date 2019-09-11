Что заложено в нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги» для сокращения ДТП с детьми

—- организация тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров
— Совершенствование обучения детей основам ПДД и привитие им навыков безопасного поведения на дорогах, подготовку необходимых педагогических кадров
— Организация системной работа с родителями по обучению детей основам ПДД и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах
— Вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
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