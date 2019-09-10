Ульяновскую мебельную фабрику оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства

Мебельное предприятие «СВ-стиль», расположенное на территории ГСК «Околица» Заволжского района города Ульяновска, оштрафовано за нарушение природоохранного законодательства. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Инспекторы ведомства установили, что на мебельной фабрике отсутствует пылегазоочистное оборудование, наличие которого должно быть обязательным. Предприятие привлекли к административной ответственности по ч.3 ст. 8.21 КоАП. По итогам контрольно-надзорных мероприятий на юридическое лицо наложен штраф.

Андрей Сазонов