КПРФ и «Справедливая Россия» не согласились с протоколом об итогах выборах в Госсовет Татарстана

Члены ЦИК Татарстана подписали протокол о результатах выборов в Госсовет республики, прошедших 8 сентября. Согласно документу, «Единая Россия» получила 72,43%. Кроме нее, проходной барьер преодолела лишь КПРФ с результатом 10,74%.

Член ЦИКа от КПРФ Валентин Кострин и представитель «Справедливой России» Эрик Куралов приложили к протоколу особое мнение. В этих партиях с итогами выборов не согласились. Господин Куралов заявил, что результаты голосования были получены «за счет нарушения принципа свободных выборов». Он отметил, что был нарушен порядок подсчета бюллетеней на участках, наблюдатели фиксировали вбросы.

На заседании также выступил представитель «Яблока» Азат Габдульвалеев (в подписании протокола не участвовал, поскольку не имеет права решающего голоса). Он назвал выборы «грязными и недобросовестными», посчитав что ЦИК Татарстана со своими обязанностями «не справилась». Ему аплодировали коммунисты и справороссы.

Единственным, кто встал на защиту ЦИКа, оказался московский юрист Максим Прокофьев (в ЦИКе представляет Партию роста). Он заявил, что коммунисты в день голосования «немножечко кошмарили избирательные комиссии».

Глава ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что выборы прошли «в штатном режиме».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"